Η Κλέλια Ανδριολάτου φόρεσε περούκα και πόζαρε με αγορέ μαλλιά - Δείτε φωτογραφίες
Το μοντέλο και ηθοποιός υιοθέτησε pixie look για τις ανάγκες φωτογράφισης
Με περούκα πόζαρε η Κλέλια Ανδριολάτου στα social media, δείχνοντας το pixie look που υιοθέτησε για τις ανάγκες φωτογράφισης.
Το μοντέλο και ηθοποιός κοινοποίησε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μοιράστηκε με τους ακολούθους της πώς «κυλούν οι τελευταίες ημέρες για εκείνη».
H Κλέλια Ανδριολάτου παρουσίασε μερικές στιγμές από την προετοιμασία της, ποζάροντας σε καθρέφτη με αγορέ look και την περούκα σε ανοιχτή απόχρωση, που φόρεσε.
Δείτε την ανάρτησή της
