Η Κλέλια Ανδριολάτου φόρεσε περούκα και πόζαρε με αγορέ μαλλιά - Δείτε φωτογραφίες
Η Κλέλια Ανδριολάτου φόρεσε περούκα και πόζαρε με αγορέ μαλλιά - Δείτε φωτογραφίες

Το μοντέλο και ηθοποιός υιοθέτησε pixie look για τις ανάγκες φωτογράφισης

Η Κλέλια Ανδριολάτου φόρεσε περούκα και πόζαρε με αγορέ μαλλιά - Δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
Με περούκα πόζαρε η Κλέλια Ανδριολάτου στα social media, δείχνοντας το pixie look που υιοθέτησε για τις ανάγκες φωτογράφισης.

Το μοντέλο και ηθοποιός κοινοποίησε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και μοιράστηκε με τους ακολούθους της πώς «κυλούν οι τελευταίες ημέρες για εκείνη».

Κλέλια Ανδριολάτου παρουσίασε μερικές στιγμές από την προετοιμασία της, ποζάροντας σε καθρέφτη με αγορέ look και την περούκα σε ανοιχτή απόχρωση, που φόρεσε.

Δείτε την ανάρτησή της

Ιωάννα Μαρίνου
36 ΣΧΟΛΙΑ

