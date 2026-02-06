Η Λίλι Κόλινς δημοσίευσε βίντεο από την οικογενειακή της απόδραση στη βρετανική εξοχή: Αγαπώ αυτή τη ζωή
Η ηθοποιός μοιράστηκε όλα όσα έκανε με τον σύζυγο και την κόρη της στην εκδρομή τους
Ένα βίντεο από την οικογενειακή της απόδραση στη βρετανική εξοχή ανέβασε στα social media της η Λίλι Κόλινς, επισημαίνοντας πως «αγαπά αυτή τη ζωή».
Η ηθοποιός την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διάφορα στιγμιότυπα από την εκδρομή με τον σύζυγό της Τσάρλι ΜακΝτάουελ, την κόρη τους και τον σκύλο τους. Σε ένα από τα κλιπ έδειξε το γεύμα που απόλαυσαν, ενώ σε άλλο φάνηκε η κόρη της να μπουσουλάει. Η Λίλι Κόλινς έδειξε και το ουράνιο τόξο που εμφανίστηκε μπροστά τους, καθώς και τη βόλτα τους μέσα στις λάσπες και τα νερά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αγαπώ αυτή τη ζωή. Η καλύτερη οικογενειακή απόδραση...».
Δείτε το βίντεο
Η Λίλι Κόλινς είναι πατρεμένη με τον Τσάρλι ΜακΝτάουελ από το 2021. Η κόρη τους γεννήθηκε το 2025 και πριν από μερικές ημέρες έκλεισε έναν χρόνο. Οι δύο γονείς οργάνωσαν ένα πάρτι για την ξεχωριστή μέρα και η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμότυπα στο προφίλ της, σημειώνοντας: «Ένας ολόκληρος χρόνος με τη μικρή μας. Σε λατρεύουμε πέρα από κάθε λέξη. Έχεις αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή μας με κάθε τρόπο και συνεχίζεις να μας εκπλήσσεις κάθε μέρα. Σε γιορτάζουμε με όλα όσα αγαπάς και με περισσότερη αγάπη απ’ όση ξέραμε ποτέ ότι υπάρχει. Χρόνια πολλά για τα πρώτα σου γενέθλια, γλυκιά μας. Ανυπομονούμε για όλες τις νέες περιπέτειες που έρχονται».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
