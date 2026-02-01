Η τρυφερή ανάρτηση της Λίλι Κόλινς για τα γενέθλια του πατέρα της, Φιλ
Η τρυφερή ανάρτηση της Λίλι Κόλινς για τα γενέθλια του πατέρα της, Φιλ

Ο μουσικός έκλεισε τα 75

Η τρυφερή ανάρτηση της Λίλι Κόλινς για τα γενέθλια του πατέρα της, Φιλ
Στέλλα Μούτσιου
Μία τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα της Φιλ Κόλινς έκανε η Λίλι Κόλινς.

Ο μουσικός έκλεισε τα 75 και η κόρη του δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, μερικές φωτογραφίες αγκαλιά με τον μπαμπά της, τις οποίες συνόδευσε με όμορφα λόγια στη λεζάντα, εκφράζοντας την αγάπη και τον θαυμασμό της προς εκείνον.

Η Λίλι Κόλις έγραψε αναλυτικά: «Χθες ο μπαμπάς έκλεισε τα 75 και νιώθω τόσο ευγνώμων που γιορτάσαμε μαζί. Για όλα όσα κατάφερες, όλη τη χαρά που έφερες τόσο πολύ σε όλο τον κόσμο για ΟΛΑ αυτά τα χρόνια, όλα τα μαθήματα που πήραμε, όλες τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε και όλες τις νέες που θα έρθουν, σε ευχαριστώ. Θεωρώ τον εαυτό μου τόσο τυχερό που σε αγκάλιασα, γέλασα μαζί σου και αναπόλησα μαζί σου μια τόσο μνημειώδη μέρα. Περήφανη είναι μια συγκρατημένη περιγραφή. Σ' αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και πάλι πίσω...».

Η τρυφερή ανάρτηση της Λίλι Κόλινς για τα γενέθλια του πατέρα της, Φιλ
Η τρυφερή ανάρτηση της Λίλι Κόλινς για τα γενέθλια του πατέρα της, Φιλ
