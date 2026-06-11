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ΚΑΕ Ολυμπιακός προς τον κόσμο: Όλοι μαζί υψώνουμε τη φωνή μας για να μείνει η κούπα στο λιμάνι, βίντεο
ΚΑΕ Ολυμπιακός προς τον κόσμο: Όλοι μαζί υψώνουμε τη φωνή μας για να μείνει η κούπα στο λιμάνι, βίντεο
Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να κατακτήσει το Σάββατο το 16ο πρωτάθλημα στο μπάσκετ
Μετά το 2-2 στο T-Center η σειρά των τελικών της Stoiximan Basket League μεταφέρεται το Σάββατο (18:00) στο ΣΕΦ για τον 5ο και τελευταίο τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ήδη sold out για τον 5ο τελικό και καλεί τον κόσμο με τη φωνή του να βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει το 16ο πρωτάθλημα της.
Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Η μάχη του 4ου τελικού χάθηκε, όμως, η 5η και πλέον καθοριστική είναι μπροστά μας. Το Σάββατο (13/06, 18:00) στο ασφυκτικά γεμάτο ΣΕΦ, γινόμαστε όλοι μια γροθιά!
Φοράμε κόκκινα, υψώνουμε τη φωνή μας και στεκόμαστε δίπλα στους ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για τη νίκη. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για το Πρωτάθλημα. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να μείνει η κούπα στο Λιμάνι!».
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ήδη sold out για τον 5ο τελικό και καλεί τον κόσμο με τη φωνή του να βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει το 16ο πρωτάθλημα της.
Το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Η μάχη του 4ου τελικού χάθηκε, όμως, η 5η και πλέον καθοριστική είναι μπροστά μας. Το Σάββατο (13/06, 18:00) στο ασφυκτικά γεμάτο ΣΕΦ, γινόμαστε όλοι μια γροθιά!
Φοράμε κόκκινα, υψώνουμε τη φωνή μας και στεκόμαστε δίπλα στους ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για τη νίκη. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για το Πρωτάθλημα. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να μείνει η κούπα στο Λιμάνι!».
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