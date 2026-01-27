Λίλι Κόλινς για τα πρώτα γενέθλια της κόρης της: Έχεις αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή μας
GALA
Λίλι Κόλινς Κόρη Γενέθλια

Λίλι Κόλινς για τα πρώτα γενέθλια της κόρης της: Έχεις αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή μας

Η ηθοποιός προχώρησε σε μία ανάρτηση για την ξεχωριστή μέρα

Λίλι Κόλινς για τα πρώτα γενέθλια της κόρης της: Έχεις αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή μας
Τα πρώτα της γενέθλιά της γιόρτασε η κόρη της Λίλι Κόλινς και του συζύγου της, Τσάρλι ΜακΝτάουελ, και εκείνοι οργάνωσαν ένα πάρτι για την ξεχωριστή μέρα. Η ηθοποιός, που απέκτησε το πρώτο της παιδί με παρένθετη μητέρα, μοιράστηκε στον λογαριασμό της στο Instagram μερικά στιγμιότυπα, εκφράζοντας παράλληλα τα συναισθήματά της για την έλευση της κόρης της.

Η Λίλι Κόλινς τόνισε πως η ζωή η δική της και του συζύγου της έχει αλλάξει ολοκληρωτικά, ενώ δήλωσε ανυπόμονη για όσα θα ζήσουν μαζί.

Αφού δημοσίευσε τις φωτογραφίες, η Κόλινς έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα: «Ένας ολόκληρος χρόνος με τη μικρή μας. Σε λατρεύουμε πέρα από κάθε λέξη. Έχεις αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή μας με κάθε τρόπο και συνεχίζεις να μας εκπλήσσεις κάθε μέρα. Σε γιορτάζουμε με όλα όσα αγαπάς και με περισσότερη αγάπη απ’ όση ξέραμε ποτέ ότι υπάρχει. Χρόνια πολλά για τα πρώτα σου γενέθλια, γλυκιά μας. Ανυπομονούμε για όλες τις νέες περιπέτειες που έρχονται».

Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς


Φωτογραφία: Shutterstock

