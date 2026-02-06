Τη Δευτέρα η κηδεία του Λάκη Ραπτάκη, η ανακοίνωση της Βάνας Μπάρμπα
GALA
Λάκης Ραπτάκης Κηδεία Βάνα Μπάρμπα

Τη Δευτέρα η κηδεία του Λάκη Ραπτάκη, η ανακοίνωση της Βάνας Μπάρμπα

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας

Τη Δευτέρα η κηδεία του Λάκη Ραπτάκη, η ανακοίνωση της Βάνας Μπάρμπα
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ανακοίνωση για την κηδεία του Λάκη Ραπτάκη έκανε η Βάνα Μπάρμπα μέσα από μία ανάρτηση στα social media της.

Η ηθοποιός δήλωσε πως η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο νέο νεκροταφείο της Γλυφάδας και κάλεσε όσους επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον θρύλο της νυχτερινής διασκέδασης να δώσουν «το παρών».

Η Βάνα Μπάρμπα στην ανάρτησή της έγραψε: «Αγαπητοί φίλοι όσοι θέλετε να αποχαιρετίσετε τον αγαπημένο μας φίλο Λάκη Ραπτάκη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στη Γλυφάδα, στο καινούργιο κοιμητήριο, στην εκκλησία Άγιος Ταξιάρχης, 11 η ώρα, θα σας περιμένουμε με εκτίμηση».

Δείτε την ανάρτηση

Τη Δευτέρα η κηδεία του Λάκη Ραπτάκη, η ανακοίνωση της Βάνας Μπάρμπα


Ο Λάκης Ραπτάκης πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες «έφυγε» αιφνίδια προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 το απόγευμα, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης