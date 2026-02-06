Τη Δευτέρα η κηδεία του Λάκη Ραπτάκη, η ανακοίνωση της Βάνας Μπάρμπα
Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στο νέο κοιμητήριο Γλυφάδας
Ανακοίνωση για την κηδεία του Λάκη Ραπτάκη έκανε η Βάνα Μπάρμπα μέσα από μία ανάρτηση στα social media της.
Η ηθοποιός δήλωσε πως η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο νέο νεκροταφείο της Γλυφάδας και κάλεσε όσους επιθυμούν να αποχαιρετήσουν τον θρύλο της νυχτερινής διασκέδασης να δώσουν «το παρών».
Η Βάνα Μπάρμπα στην ανάρτησή της έγραψε: «Αγαπητοί φίλοι όσοι θέλετε να αποχαιρετίσετε τον αγαπημένο μας φίλο Λάκη Ραπτάκη τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στη Γλυφάδα, στο καινούργιο κοιμητήριο, στην εκκλησία Άγιος Ταξιάρχης, 11 η ώρα, θα σας περιμένουμε με εκτίμηση».
Ο Λάκης Ραπτάκης πέθανε σε ηλικία 79 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες «έφυγε» αιφνίδια προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 το απόγευμα, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.
