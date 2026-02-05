Πέθανε ο θρύλος της νυχτερινής διασκέδασης Λάκης Ραπτάκης - Ο άνθρωπος που άλλαξε το nightlife σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Πέθανε ο θρύλος της νυχτερινής διασκέδασης Λάκης Ραπτάκης - Ο άνθρωπος που άλλαξε το nightlife σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Δημιούργησε δεκάδες ιστορικά μαγαζιά και σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στη διασκέδαση - Ο θυελλώδης έρωτάς του με τη Βάνα Μπάρμπα

Πέθανε ο θρύλος της νυχτερινής διασκέδασης Λάκης Ραπτάκης - Ο άνθρωπος που άλλαξε το nightlife σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο επιχειρηματίας Λάκης Ραπτάκης, «θρύλος» της νυχτερινής διασκέδασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Λάκης Ραπτάκης «έφυγε» αιφνίδια προδομένος από την καρδιά του στο σπίτι του στη Γλυφάδα γύρω στις 18:30 απόψε.

Ο Ραπτάκης ήταν μορφή στο χώρο του nightlife. «Άλλαξε όλη τη διασκέδαση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» λέει άνθρωπος που είχε συνεργαστεί μαζί του. Τη δεκαετία του '80 και του '90 ήταν κυρίαρχος έχοντας φτάσει μάλιστα στο σημείο να έχει 46 (!) μαγαζιά διασκέδασης.

Ανάμεσά τους η Αίγλη, οι «Χάντρες», το «Amazon», το «Loft», το «4711» στο Κολωνάκι, το «Μπόντρουμ» στη  Ρόδο.

Ο θρύλος λέει ότι άνοιξε το πρώτο του μαγαζί το 1978 με... δανεικά. Επρόκειτο για το περίφημο Tiffany's στη Θεσσαλονίκη, που σάρωσε. Στη συνέχεια, εμπνευσμένος από το Studio 54 του Μανχάταν, άνοιξε τη Disco 51 στην Προξένου Κορομηλά, το Prive και ακολούθησε  τη φρενήρη πορεία του στο επιχειρείν της διασκέδασης.

Γνωστός ήταν επίσης ο θυελλώδης έρωτάς του με τη Βάνα Μπάρμπα από το 1998 ως το 2000 όταν χώρισαν με εκρηκτικό τρόπο. Εκείνη του έκανε μήνυση για ξυλοδαρμό λόγω ζηλοτυπίας, εκείνος της έκανε αγωγή για 50 εκατ. δραχμές δανεικά κι αγύριστα.  Μετά από χρόνια ωστόσο αποκατέστησαν τις σχέσεις τους. Έγιναν αχώριστοι φίλοι, μέχρι το τέλος της ζωής του Λάκη Ραπτάκη, απόψε το απόγευμα.
