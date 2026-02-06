Eurovision 2026 - Ελλάδα: Τι δείχνουν τα στοιχήματα για την εκπροσώπηση της χώρας, ποιο τραγούδι προηγείται

28 καλλιτέχνες διεκδικούν μία θέση για την εκπροσώπηση της χώρας μέσω του «Sing for Greece - Εθνικός Τελικός 2026» στον μουσικό διαγωνισμό

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει και το ενδιαφέρον γύρω από την ελληνική συμμετοχή κορυφώνεται, καθώς στοιχηματικά δεδομένααρχίζουν να διαμορφώνουν σαφή εικόνα για τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό.Από τον πρώτο Ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, που θα διαγωνιστούν 14 καλλιτέχνες, και τον Β’ Ημιτελικό της Παρασκευής, όπου θα εμφανιστούν οι υπόλοιποι 14, θα προκύψει η τελική κατάταξη των συμμετοχών. Ο νικητής, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ημιτελικό της Eurovision 2026, θα ανακοινωθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld, ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» προηγείται με σαφή διαφορά, συγκεντρώνοντας 51% των ψήφων. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» με 17%, ενώ τρίτη εμφανίζεται η Evangelia με το «Paréa», συγκεντρώνοντας 12%. Πιο πίσω βρίσκονται οι Marseaux με το «Hanomai» με 7%, ο Zaf με το «Asteio» με 3% και οι υπόλοιπες συμμετοχές με ποσοστά κάτω του 2%, στοιχείο που καταδεικνύει καθαρά την κυριαρχία της πρώτης τριάδας στις προτιμήσεις του κοινού.Την ίδια εικόνα αποτυπώνουν και οι αποδόσεις ελληνικής στοιχηματικής εταιρείας για τον νικητή της ελληνικής επιλογής. Ο Akylas εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί με απόδοση 1.40, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική του τόσο στο κοινό όσο και στη στοιχηματική αγορά. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Good Job Nicky με απόδοση 3.70, ενώ σε αρκετά μεγαλύτερη απόσταση βρίσκονται οι Marseaux (10.00) και η Evangelia (14.00). Οι υπόλοιποι καλλιτέχνες καταγράφουν αποδόσεις που φτάνουν ή και ξεπερνούν το 150.00, γεγονός που τους τοποθετεί, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, εκτός διεκδίκησης της κορυφής.Με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται ενόψει των δύο Ημιτελικών, τόσο τα διαδικτυακά polls όσο και οι στοιχηματικές αποδόσεις σκιαγραφούν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για τον Akyla, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται ανατροπές, καθώς η τελική απόφαση θα κριθεί από τις ζωντανές εμφανίσεις.



Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, από όπου θα ανακοινωθεί το νικητήριο τραγούδι, το οποίο θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο επιτροπών, μίας διεθνούς και μίας ελληνικής. Ο νικητής ή η νικήτρια θα πάρει το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα φιλοξενηθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.