Akylas, Good Job Nicky και Evangelia χορεύουν και τραγουδούν τα υποψήφια κομμάτια τους για τη Eurovision
Οι τρεις τραγουδιστές έκαναν ένα διάλειμμα από τις πρόβες για τους ημιτελικούς του Sing for Greece 2026
Ένα διάλειμμα από τις πρόβες για τους ημιτελικούς του «Sing for Greece 2026», το οποίο θα αναδείξει τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision, έκαναν ο Akylas, ο Good Job Nicky και η Evangelia.
Οι τρεις καλλιτέχνες δημοσίευσαν στους λογαριασμούς που διατηρούν στο TikTok βίντεο, στα οποία φαίνεται να χορεύουν και να τραγουδούν τα κομμάτια με τα οποία θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Στα κλιπ που ανάρτησαν λικνίστηκαν υπό τους ήχους του«Ferto» του Akyla, του τραγουδιού «Parea» της Evangelia και του «Dark Side of The Moon» του Good Job Nicky.
Ο Α' Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», στον οποίο θα εμφανιστούν ο Akylas και η Evangelia, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου. Από την άλλη, ο Good Job Nicky θα διαγωνιστεί στον Β' Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Ο ελληνικός τελικός θα παρουσιαστεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.
@akylas__
FERTOMUUU😸🌺🌓🌒 🧡@EVANGELÍA @goodjobnicky 🧡 #akylas #ferto #eurovision2026 #eurovisiongr #singforgreece @Eurovision Ert♬ original sound - Akylas
@evangeliamusic
όπα τι γίνεται εδώ 🌺🌓🤌 @goodjobnicky @Akylas #parea #SingForGreece #eurovisiongr #eurovision♬ PARÉA - EVANGELÍA
@ishgoodjobnicky
@EVANGELÍA @Akylas WELCOME TO THE DARK SIDE 🌒🛸🌺👾🤝🏼 #SingForGreece #EurovisionGR @ertofficial @Eurovision Ert♬ original sound - goodjobnicky
