Akylas: Όταν ερμήνευε Lagy Gaga και το «Born this way» στο The Voice
Akylas: Όταν ερμήνευε Lagy Gaga και το «Born this way» στο The Voice
Ο τραγουδιστής αποτελεί ένα από τα φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Ferto»
O Akylas, που συγκαταλέγεται στα φαβορί για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, έχει κάνει αίσθηση με το κομμάτι του «Ferto», ωστόσο ξεχωριστές είναι και οι ερμηνείες του από το «The Voice» στο οποίο συμμετείχε πριν από τέσσερα χρόνια, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων Lady Gaga.
O καλλιτέχνης διεκδικεί μία θέση στον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού και από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το υποψήφιο κομμάτι του, τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ θετικά. Πιο αναλυτικά, στην κορυφή των προβλέψεων των bookmakers βρίσκεται ο Akylas, συγκεντρώνοντας ποσοστό νίκης 40% και απόδοση 1.85.
Ο τραγουδιστής έχει δοκιμαστεί σε διαφορετικά μουσικά είδη και αυτό είχε φανεί από τη συμμετοχή του στο 8ο «The Voice», στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Τότε, ο Akylas είχε πει από Lady Gaga και το «Born this way», μέχρι Edith Piaf και το «Πάμε Χαβάη» της Άλκηστις Πρωτοψάλτη.
Δείτε το βίντεο με την ερμηνεία του «Born this way»
Η εμφάνισή του στον μουσικό διαγωνισμό και συγκεκριμένα η ερμηνεία του «Born this way» επανήλθε μέσα από ένα σχόλιο στο X, με ένα πρόσωπο να σχολιάζει «για όσους αναρωτιούνται αν ο Akylas μπορεί να τραγουδήσει ζωντανά. Ο Akylas ερμηνεύει ζωντανά το "Born this Way" της Lady Gaga».
Ακούστε το «Ferto»
Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν, το «Ferto» φαίνεται να συγκεντρώνει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα σχόλια κάτω από το βίντεο στο YouTube είναι ιδιαίτερα θετικά τόσο για τον ίδιο τον καλλιτέχνη όσο και για την επιλογή του τραγουδιού. Σημειώνεται ότι, από τα 14 τραγούδια που είχε αναρτήσει η ΕΡΤ στο YouTube, αυτό του Akyla βρέθηκε πολύ γρήγορα πρώτο σε προβολές, φτάνοντας σε δύο ημέρες τις 462.333. Ο τραγουδιστής, με ένα πορτοκαλί φόντο, φορώντας μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου, φαίνεται να έχει κερδίσει μεγάλο μέρος του κόσμου, που παρακολουθεί τον διαγωνισμό.
Πιο συγκεκριμένα, τα σχόλια μέχρι στιγμής είναι ενθουσιώδη, με πολλούς να χαρακτηρίζουν το τραγούδι «διαμαντάκι» και «κομματάρα», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι μπορεί ακόμη και να κερδίσει τη Eurovision. Κάποιοι ζητούν από την Ελλάδα να τον στείλει στον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι «μόνο αυτό ταιριάζει για Eurovision» και πως «αν δεν πάει ο Akylas, αποτύχαμε». Δεν λείπουν και οι ιδιαίτερα έντονες αντιδράσεις, όπως ότι «η Eurovision χρειάζεται εκείνον» και ότι «αν γεμίζει έναν χώρο μόνο με ένα μικρόφωνο, φανταστείτε τι θα κάνει στη σκηνή της Βιέννης», αποτυπώνοντας το ισχυρό κύμα στήριξης και προσμονής γύρω από τη συμμετοχή του.
O καλλιτέχνης διεκδικεί μία θέση στον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού και από τη στιγμή που παρουσιάστηκε το υποψήφιο κομμάτι του, τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ θετικά. Πιο αναλυτικά, στην κορυφή των προβλέψεων των bookmakers βρίσκεται ο Akylas, συγκεντρώνοντας ποσοστό νίκης 40% και απόδοση 1.85.
Ο τραγουδιστής έχει δοκιμαστεί σε διαφορετικά μουσικά είδη και αυτό είχε φανεί από τη συμμετοχή του στο 8ο «The Voice», στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Τότε, ο Akylas είχε πει από Lady Gaga και το «Born this way», μέχρι Edith Piaf και το «Πάμε Χαβάη» της Άλκηστις Πρωτοψάλτη.
Δείτε το βίντεο με την ερμηνεία του «Born this way»
Η εμφάνισή του στον μουσικό διαγωνισμό και συγκεκριμένα η ερμηνεία του «Born this way» επανήλθε μέσα από ένα σχόλιο στο X, με ένα πρόσωπο να σχολιάζει «για όσους αναρωτιούνται αν ο Akylas μπορεί να τραγουδήσει ζωντανά. Ο Akylas ερμηνεύει ζωντανά το "Born this Way" της Lady Gaga».
For those who wonder if Akylas can sing live.— Sipedon (@sipedonn) January 19, 2026
Akylas performing “Born this Way” by Lady Gaga live: #eurovisiongr #eurovision pic.twitter.com/zvSyJAsbkN
«Παίζει να κερδίσουμε με αυτό το διαμαντάκι» γράφουν για το «Ferto»Αποθεωτική είναι η ανταπόκριση του κοινού για τον Akyla μετά την παρουσίαση του «Ferto». Ο καλλιτέχνης βρίσκεται ανάμεσα στους 28 φιναλίστ που προκρίθηκαν στους δύο ελληνικούς ημιτελικούς και το Σάββατο 17 Ιανουαρίου παρουσιάστηκαν, μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «EurovisionGR», τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στον Α’ ημιτελικό.
Ακούστε το «Ferto»
Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχώρισαν, το «Ferto» φαίνεται να συγκεντρώνει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα σχόλια κάτω από το βίντεο στο YouTube είναι ιδιαίτερα θετικά τόσο για τον ίδιο τον καλλιτέχνη όσο και για την επιλογή του τραγουδιού. Σημειώνεται ότι, από τα 14 τραγούδια που είχε αναρτήσει η ΕΡΤ στο YouTube, αυτό του Akyla βρέθηκε πολύ γρήγορα πρώτο σε προβολές, φτάνοντας σε δύο ημέρες τις 462.333. Ο τραγουδιστής, με ένα πορτοκαλί φόντο, φορώντας μαύρο σκούφο και γυαλιά ηλίου, φαίνεται να έχει κερδίσει μεγάλο μέρος του κόσμου, που παρακολουθεί τον διαγωνισμό.
Πιο συγκεκριμένα, τα σχόλια μέχρι στιγμής είναι ενθουσιώδη, με πολλούς να χαρακτηρίζουν το τραγούδι «διαμαντάκι» και «κομματάρα», εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι μπορεί ακόμη και να κερδίσει τη Eurovision. Κάποιοι ζητούν από την Ελλάδα να τον στείλει στον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι «μόνο αυτό ταιριάζει για Eurovision» και πως «αν δεν πάει ο Akylas, αποτύχαμε». Δεν λείπουν και οι ιδιαίτερα έντονες αντιδράσεις, όπως ότι «η Eurovision χρειάζεται εκείνον» και ότι «αν γεμίζει έναν χώρο μόνο με ένα μικρόφωνο, φανταστείτε τι θα κάνει στη σκηνή της Βιέννης», αποτυπώνοντας το ισχυρό κύμα στήριξης και προσμονής γύρω από τη συμμετοχή του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα