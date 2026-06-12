Επιχείρηση του Λιμενικού για τουρκική θαλαμηγό που προσάραξε στα Πρασονήσια
ΕΛΛΑΔΑ
Προσάραξη σκάφους Τουρκία Λιμενικό Σώμα

Επιχείρηση του Λιμενικού για τουρκική θαλαμηγό που προσάραξε στα Πρασονήσια

Καλά στην υγεία τους οι πέντε επιβαίνοντες

Επιχείρηση του Λιμενικού για τουρκική θαλαμηγό που προσάραξε στα Πρασονήσια
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Προσάραξη θαλαμηγού σκάφους με σημαία Τουρκίας, στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσια, μεταξύ Οινουσσών και Χίου, προκαλώντας εισροή υδάτων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος για την παροχή συνδρομής και την εκτίμηση της κατάστασης.
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