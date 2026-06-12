Στους ρυθμούς των δηλώσεων Τραμπ για συμφωνία το πετρέλαιο και οι διεθνείς αγορές, κάτω από τα $90 το Brent
Στους ρυθμούς των δηλώσεων Τραμπ για συμφωνία το πετρέλαιο και οι διεθνείς αγορές, κάτω από τα $90 το Brent
Wall Street και Ασία ενισχύονται με τον MSCI Ασίας-Ειρηνικού να σημειώνει την ισχυρότερη άνοδο εδώ και δύο μήνες
Οι διεθνείς αγορές σημείωσαν σημαντικά κέρδη, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, μετά τη δήλωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Η εξέλιξη ενισχύει τις προσδοκίες για διπλωματικό τερματισμό της σύγκρουσης που έχει προκαλέσει έντονες διακυμάνσεις στις αγορές για περισσότερες από 100 ημέρες.
Ο δείκτης MSCI Ασίας – Ειρηνικού εκτινάχθηκε 3,3% καταγράφοντας την ισχυρότερη άνοδό του σε δύο μήνες, με τον κορεατικό Kospi να σημειώνει άνοδο 8%, αναδεικνύοντας τη δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα futures για τους δείκτες της Wall Street προοιωνίζουν περαιτέρω άνοδο, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι «σήμερα τελειώσαμε τον πόλεμο με το Ιράν».
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στον τεχνολογικό τομέα εν όψει της εισαγωγής της SpaceX στο Nasdaq την Παρασκευή. Η εταιρεία άντλησε 75 δισ. δολάρια, στη μεγαλύτερη IPO παγκοσμίως, με τιμή προσφοράς 135 δολάρια ανά μετοχή και εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση 1,77 τρισ. δολαρίων. Στην αγορά παραγώγων, η εμπορία της SpaceX στην πλατφόρμα Hyperliquid στο Χονγκ Κονγκ φέρνει εκτίμηση αξίας άνω των 2,2 τρισ. δολαρίων.
Οι τιμές του Brent υποχώρησαν κατά 1,69% στα 88,85 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο Τραμπ απέσυρε τις απειλές στρατιωτικών χτυπημάτων, επικαλούμενος διαπραγματεύσεις σε υψηλότατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας. Ο Τραμπ τόνισε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε απώλειες 1,57% στα 86,34 δολ/βαρέλι.
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Ο δείκτης MSCI Ασίας – Ειρηνικού εκτινάχθηκε 3,3% καταγράφοντας την ισχυρότερη άνοδό του σε δύο μήνες, με τον κορεατικό Kospi να σημειώνει άνοδο 8%, αναδεικνύοντας τη δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα futures για τους δείκτες της Wall Street προοιωνίζουν περαιτέρω άνοδο, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι «σήμερα τελειώσαμε τον πόλεμο με το Ιράν».
Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στον τεχνολογικό τομέα εν όψει της εισαγωγής της SpaceX στο Nasdaq την Παρασκευή. Η εταιρεία άντλησε 75 δισ. δολάρια, στη μεγαλύτερη IPO παγκοσμίως, με τιμή προσφοράς 135 δολάρια ανά μετοχή και εκτιμώμενη κεφαλαιοποίηση 1,77 τρισ. δολαρίων. Στην αγορά παραγώγων, η εμπορία της SpaceX στην πλατφόρμα Hyperliquid στο Χονγκ Κονγκ φέρνει εκτίμηση αξίας άνω των 2,2 τρισ. δολαρίων.
Οι τιμές του Brent υποχώρησαν κατά 1,69% στα 88,85 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο Τραμπ απέσυρε τις απειλές στρατιωτικών χτυπημάτων, επικαλούμενος διαπραγματεύσεις σε υψηλότατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας. Ο Τραμπ τόνισε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε απώλειες 1,57% στα 86,34 δολ/βαρέλι.
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