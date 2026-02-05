Ο Τεντ από το «How I Μet Υour Μother» έγινε πατέρας
Το χαμόγελό του φωτίζει το δωμάτιο, ανέφερε μεταξύ άλλων ο 51χρονος ηθοποιός Τζος Ράντνορ
Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Τζος Ράντνορ, γνωστός από τον ρόλο του Τεντ στη σειρά «How I Met Your Mother».
Ο 51χρονος ηθοποιός και η σύζυγός του, Τζορντάνα Τζέικομπς, υποδέχτηκαν πριν από λίγους μήνες το πρώτο τους παιδί, με τον ίδιο να αποκαλύπτει το χαρμόσυνο νέο μέσω Instagram, την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου.
Ο Ράντνορ μοιράστηκε τρεις τρυφερές φωτογραφίες με το μωρό τους και έγραψε στη λεζάντα: «Λοιπόν, η γυναίκα μου κι εγώ αποκτήσαμε ένα μωρό πριν από μερικούς μήνες». Στη συνέχεια, ο νέος μπαμπάς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, περιγράφοντας με αγάπη τον γιο τους: «Να τι ξέρουμε μέχρι τώρα: Το χαμόγελό του φωτίζει το δωμάτιο. Είναι πολύ παρατηρητικός και σκεπτικός. Υπνωτίζεται όταν του παίζω τραγούδια με την κιθάρα. Νομίζει ότι η λέξη “μπάμπα γκάνους” είναι ξεκαρδιστική. Είναι απόλυτη χαρά και η Τζορντάνα κι εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που είναι εδώ».
Ο ηθοποιός ευχαρίστησε επίσης τους ακροατές του podcast How We Made Your Mother, αποκαλύπτοντας ότι είχε ήδη μοιραστεί την είδηση σε πρόσφατα επεισόδια, ενώ έστειλε μήνυμα συμπαράστασης σε όλους τους νέους γονείς: «Τι τρελή, όμορφη, εξαντλητική και βαθιά συγκινητική μύηση. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη».
Οι φωτογραφίες που ανέβασε περιλάμβαναν ένα στιγμιότυπο όπου κρατά στην αγκαλιά του τον νεογέννητο γιο του, μια τρυφερή εικόνα του μωρού να κοιμάται πάνω στην κιθάρα του, αλλά και μια φωτογραφία της Τζέικομπς στο νοσοκομείο λίγο μετά τη γέννα.
Ο Τζος Ράντνορ και η Τζορντάνα Τζέικομπς παντρεύτηκαν πριν από δύο χρόνια, σε μια ρομαντική τελετή στη Νέα Υόρκη. Το ζευγάρι γνωρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2022 σε ένα ταξίδι διαλογισμού, με τον ηθοποιό να έχει δηλώσει τότε πως νιώθει «απίστευτη τύχη» που μπορεί να αποκαλεί την Τζορντάνα σύζυγό του.
