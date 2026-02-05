Αγοραστή Αρβανίτη: Το μωρό που περιμένω είναι αγόρι, θέλαμε να κάνουμε δεύτερο παιδάκι

Αγόρι αποκάλυψε η Αγοραστή Αρβανίτη ότι είναι το φύλο του μωρού που περιμένει, δηλώνοντας ότι μαζί με τον σύζυγό της, Θανάση Τσαλταμπάση ήθελαν να αποκτήσουν ένα δεύτερο παιδί.Το ζευγάρι έχει ήδη μία κόρη και όπως ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στο «Happy Day» αναμένει να γεννήσει στα μέσα του μήνα.Όπως είπε για το δεύτερο παιδί, που περιμένει : «Στα μέσα Φλεβάρη περιμένουμε το 2ο παιδάκι μας. Είναι αγοράκι. Έχουμε ένα κοριτσάκι και τώρα έρχεται αγοράκι. Θέλαμε να κάνουμε δεύτερο παιδάκι για να έχει αδερφάκι η μικρή. Ο Θανάσης με βοηθάει πάρα πολύ με το μεγάλωμα του παιδιού. Είναι τέλειο που είναι τόσο παρών στη μικρή».Στη συνέχεια, στάθηκε στα συμπτώματα της εγκυμοσύνης της, περιγράφοντας πώς τα βιώνει σε αυτή τη φάση: «Στην εγκυμοσύνη μου θέλω να τρώω σοκολάτα κι έχω πολλές καούρες. Με πήρε και με σήκωσε, αλλά εντάξει τα κατάφερα. Ο ύπνος είναι δύσκολος και έχει βαρύνει το σώμα αλλά δόξα τω Θεώ όλα καλά, δεν έχω παράπονο».

Μιλώντας για την κόρη τους, η ηθοποιός ανέφερε σε ποιον μοιάζει περισσότερο εμφανισιακά, αλλά και στον χαρακτήρα: «Η κόρη μας είναι Θανάσαινα. Εμφανισιακά μοιάζει στον πατέρα της. Στον χαρακτήρα μοιάζει περισσότερο σε εμένα» σχολίασε. Σε ερώτηση σχετικά με το αν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης θα είναι παρών στον τοκετό, η Αγοραστή Αρβανίτη μοιράστηκε την εμπειρία της από την πρώτη της εγκυμοσύνη, εξηγώντας πώς εξελίχθηκε τότε η διαδικασία: «Στην πρώτη εγκυμοσύνη προσπάθησα 12 ώρες να γεννήσω φυσιολογικά, αλλά τελικά έκανα καισαρική. Ο Θανάσης ήταν μέσα αρχικά στον τοκετό».