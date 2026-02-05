Αγοραστή Αρβανίτη: Το μωρό που περιμένω είναι αγόρι, θέλαμε να κάνουμε δεύτερο παιδάκι
GALA
Αγοραστή Αρβανίτη Θανάσης Τσαλταμπάσης Εγκυμοσύνη

Αγοραστή Αρβανίτη: Το μωρό που περιμένω είναι αγόρι, θέλαμε να κάνουμε δεύτερο παιδάκι

Η σύζυγος του Θανάση Τσαλταμπάση περιμένει να γεννήσει στα μέσα Φλεβάρη

Αγοραστή Αρβανίτη: Το μωρό που περιμένω είναι αγόρι, θέλαμε να κάνουμε δεύτερο παιδάκι
Ιωάννα Μαρίνου
Αγόρι αποκάλυψε η Αγοραστή Αρβανίτη ότι είναι το φύλο του μωρού που περιμένει, δηλώνοντας ότι μαζί με τον σύζυγό της, Θανάση Τσαλταμπάση ήθελαν να αποκτήσουν ένα δεύτερο παιδί.

Το ζευγάρι έχει ήδη μία κόρη και όπως ανέφερε η ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στο «Happy Day» αναμένει να γεννήσει στα μέσα του μήνα.

Όπως είπε για το δεύτερο παιδί, που περιμένει: «Στα μέσα Φλεβάρη περιμένουμε το 2ο παιδάκι μας. Είναι αγοράκι. Έχουμε ένα κοριτσάκι και τώρα έρχεται αγοράκι. Θέλαμε να κάνουμε δεύτερο παιδάκι για να έχει αδερφάκι η μικρή. Ο Θανάσης με βοηθάει πάρα πολύ με το μεγάλωμα του παιδιού. Είναι τέλειο που είναι τόσο παρών στη μικρή».

Στη συνέχεια, στάθηκε στα συμπτώματα της εγκυμοσύνης της, περιγράφοντας πώς τα βιώνει σε αυτή τη φάση: «Στην εγκυμοσύνη μου θέλω να τρώω σοκολάτα κι έχω πολλές καούρες. Με πήρε και με σήκωσε, αλλά εντάξει τα κατάφερα. Ο ύπνος είναι δύσκολος και έχει βαρύνει το σώμα αλλά δόξα τω Θεώ όλα καλά, δεν έχω παράπονο».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg6uedeezi9t)

Μιλώντας για την κόρη τους, η ηθοποιός ανέφερε σε ποιον μοιάζει περισσότερο εμφανισιακά, αλλά και στον χαρακτήρα: «Η κόρη μας είναι Θανάσαινα. Εμφανισιακά μοιάζει στον πατέρα της. Στον χαρακτήρα μοιάζει περισσότερο σε εμένα» σχολίασε. Σε ερώτηση σχετικά με το αν ο Θανάσης Τσαλταμπάσης θα είναι παρών στον τοκετό, η Αγοραστή Αρβανίτη μοιράστηκε την εμπειρία της από την πρώτη της εγκυμοσύνη, εξηγώντας πώς εξελίχθηκε τότε η διαδικασία: «Στην πρώτη εγκυμοσύνη προσπάθησα 12 ώρες να γεννήσω φυσιολογικά, αλλά τελικά έκανα καισαρική. Ο Θανάσης ήταν μέσα αρχικά στον τοκετό».
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

95 Χρόνια Παπαστράτος: Ξεχωρίζει ξανά ως Κορυφαίος Εργοδότης

Η σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της αποτυπώνεται το 2026, χρονιά κατά την οποία η Παπαστράτος συμπληρώνει 95 χρόνια επιτυχημένης διαδρομής, με την πιστοποίησή της ως «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά από το Top Employers Institute.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης