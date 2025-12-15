Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η σύζυγός του θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η σύζυγός του θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά
Η σύζυγος του ηθοποιού, Αγοραστή Αρβανίτη ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της
Έγκυος στο δεύτερο παιδί τους ανακοίνωσε πως είναι η σύζυγος του Θανάση Τσαλταμπάση, Αγοραστή Αρβανίτη, μέσα από μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Η σύζυγος του ηθοποιού θέλησε να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, τα οποία είναι σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε φαίνεται ο υπέρηχος του μωρού. Στην λεζάντα της ανάρτησής της η Αγοραστή Αρβανίτη έγραψε: «Επειδή την προηγούμενη φορά σου είχε αρέσει πολύ αυτό το δώρο για τα γενέθλια σου είπα να το επαναλάβω. Χρόνια πολλά αγάπη μου με πολλά μικρά χεράκια να σε κατσιάζουν».
Δείτε την ανάρτησή της
Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης εμφανίστηκε στο Super Κατερίνα και μίλησε για το γεγονός αυτό, αποκαλύπτοντας πόσο μηνών είναι η σύζυγός του: «Περιμένουμε δεύτερο παιδί, είναι προχωρημένη η εγκυμοσύνη. Σε 2-2μιση μήνες γεννάμε, δεν το έχω πει πουθενά. Το φύλο όμως δεν θα το πω», είπε.
Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε για τον ρόλο του γονέα γενικότερα: «Η γονεϊκότητα, εκτός από ευλογία, είναι και ζόρι. Γενικά ήθελα παιδί τα τελευταία χρόνια, δεν με ένοιαζε το φύλο».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-deyp4nigjv6x)
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη είναι σε σχέση από το 2008. Το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους, Θωμαΐς, γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2024 και το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 6 Οκτωβρίου 2024.
Η σύζυγος του ηθοποιού θέλησε να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, τα οποία είναι σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε φαίνεται ο υπέρηχος του μωρού. Στην λεζάντα της ανάρτησής της η Αγοραστή Αρβανίτη έγραψε: «Επειδή την προηγούμενη φορά σου είχε αρέσει πολύ αυτό το δώρο για τα γενέθλια σου είπα να το επαναλάβω. Χρόνια πολλά αγάπη μου με πολλά μικρά χεράκια να σε κατσιάζουν».
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης εμφανίστηκε στο Super Κατερίνα και μίλησε για το γεγονός αυτό, αποκαλύπτοντας πόσο μηνών είναι η σύζυγός του: «Περιμένουμε δεύτερο παιδί, είναι προχωρημένη η εγκυμοσύνη. Σε 2-2μιση μήνες γεννάμε, δεν το έχω πει πουθενά. Το φύλο όμως δεν θα το πω», είπε.
Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε για τον ρόλο του γονέα γενικότερα: «Η γονεϊκότητα, εκτός από ευλογία, είναι και ζόρι. Γενικά ήθελα παιδί τα τελευταία χρόνια, δεν με ένοιαζε το φύλο».
Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και η Αγοραστή Αρβανίτη είναι σε σχέση από το 2008. Το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους, Θωμαΐς, γεννήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2024 και το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 6 Οκτωβρίου 2024.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα