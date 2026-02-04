Στο νοσοκομείο ο Τσάνινγκ Τέιτουμ: Αυτό θα είναι δύσκολο, έγραψε
Ο ηθοποιός ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά από εξάρθρωση ώμου
Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, λόγω εξάρθρωσης ώμου, ενημερώνοντας σχετικά τους θαυμαστές του.
Ο ηθοποιός δημοσίευσε μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του μέσα από το νοσοκομείο, στην οποία φαίνεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, ενώ φοράει ιατρική ποδιά και σκουφάκι. Γύρω του διακρίνονται ιατρικά μηχανήματα.
Ο Τέιτουμ δεν εξήγησε αρχικά ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και τον οδήγησε στο χειρουργείο, αλλά τόνισε πως θα είναι κάτι δύσκολο. «Άλλη μια μέρα. Άλλη μια πρόκληση. Αυτή θα είναι δύσκολη. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε να το κάνουμε», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, σε stories που έκανε στη συνέχεια, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ αποκάλυψε ότι επρόκειτο για εξάρθρωση ώμου.
Ο ηθοποιός ανάρτησε μία φωτογραφία με ακτινογραφία του άνω βραχίονα και της περιοχής του ώμου, στην οποία φαινόταν ότι είχαν σπάσει δύο οστά. «Εξάρθρωση ώμου», σχολίασε. «Βιδωμένος ώμος. Γιούπι», ανέφερε στη λεζάντα της επόμενης ακτινογραφίας, στην οποία διακρίνεται πλέον μια μεγάλη βίδα που συγκρατεί τα οστά στη θέση τους.
Ο Τέιτουμ δεν αποκάλυψε πώς προκλήθηκε ο τραυματισμός του, αν και είναι γνωστό ότι συχνά εκτελεί ο ίδιος πολλά από τα επικίνδυνα ακροβατικά στις ταινίες του.
