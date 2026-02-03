Ζώζα Μεταξά: Κρατάω επικοινωνία με τον Μάριο Καπότση, ό,τι επικοινωνία μπορείς να έχεις με τον πρώην της κόρης σου
Ζώζα Μεταξά: Κρατάω επικοινωνία με τον Μάριο Καπότση, ό,τι επικοινωνία μπορείς να έχεις με τον πρώην της κόρης σου
Η μητέρα της Κόνι Μεταξά μίλησε για τις σχέσεις της με τον πρώην σύζυγο της κόρης της
Τυπικές επαφές ανέφερε η Ζώζα Μεταξά ότι κρατάει με τον Μάριο Καπότση, πρώην σύζυγο της κόρης της, Κόνι Μεταξά.
Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου και μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να έχει επαφές με τον Μάριο Καπότση, ωστόσο όπως το περιέγραψε η ίδια, πρόκειται για μια επικοινωνία που κινείται σε τυπικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα είπε: «Κρατάω επικοινωνία με τον Μάριο, ό,τι επικοινωνία μπορείς να κρατήσεις με τον πρώην της κόρης σου».
Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ζώζα Μεταξά ρωτήθηκε και για το διαζύγιο της Κόνι Μεταξά, καθώς και για όσα γράφονται ανά διαστήματα. Τόνισε μάλιστα, ότι η κόρη της δεν συνηθίζει να στέκεται σε δημοσιεύματα ή σχόλια που την αφορούν, και παραδέχτηκε πως η ίδια δεν έχει παρακολουθήσει σε βάθος όσα έχουν κυκλοφορήσει δημόσια για τη σχέση της Κόνι Μεταξά με τον Μάριο Καπότση.
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg552tx03he9)
Όπως είπε η Ζώζα Μεταξά: «Η Κόνι δεν παραπονιέται για αυτά που γράφονται για εκείνη, δεν είναι τέτοιο παιδί. Για να σου πω την αλήθεια, δεν έχω παρακολουθήσει και πολύ όλο αυτό που έχει βγει προς τα έξω για τις σχέσεις της με τον Μάριο Καπότση».
Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του «Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου και μεταξύ άλλων ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να έχει επαφές με τον Μάριο Καπότση, ωστόσο όπως το περιέγραψε η ίδια, πρόκειται για μια επικοινωνία που κινείται σε τυπικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα είπε: «Κρατάω επικοινωνία με τον Μάριο, ό,τι επικοινωνία μπορείς να κρατήσεις με τον πρώην της κόρης σου».
Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ζώζα Μεταξά ρωτήθηκε και για το διαζύγιο της Κόνι Μεταξά, καθώς και για όσα γράφονται ανά διαστήματα. Τόνισε μάλιστα, ότι η κόρη της δεν συνηθίζει να στέκεται σε δημοσιεύματα ή σχόλια που την αφορούν, και παραδέχτηκε πως η ίδια δεν έχει παρακολουθήσει σε βάθος όσα έχουν κυκλοφορήσει δημόσια για τη σχέση της Κόνι Μεταξά με τον Μάριο Καπότση.
Δείτε το βίντεο
Όπως είπε η Ζώζα Μεταξά: «Η Κόνι δεν παραπονιέται για αυτά που γράφονται για εκείνη, δεν είναι τέτοιο παιδί. Για να σου πω την αλήθεια, δεν έχω παρακολουθήσει και πολύ όλο αυτό που έχει βγει προς τα έξω για τις σχέσεις της με τον Μάριο Καπότση».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα