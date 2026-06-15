Ο Κωνσταντίνος Μαγκλαράς μιμήθηκε τον Δημήτρη Μητροπάνο και κέρδισε στο YFSF, οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν

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Το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου, νικητής αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος ερμήνευσε το εμβληματικό ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Μητροπάνου, με τίτλο «Ρόζα».

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Η Ίντρα Κέιν, από την άλλη πλευρά, άλλαξε εμφάνιση και μιμήθηκε τη Ματούλα Ζαμάνη, με τη

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Ο Μέμος Μπεγνής έγινε ροκάς και ερμήνευσε το «The Final Countdown» των Europe, με μεγάλη επιτυχία.Η Μαριλού Κατσαφάδου μεταμορφώθηκε σε γορνόνα ως Bette Midler, χορεύοντας και τραγουδώντας το «Boogie Woogie Bugle Boy» που ξεσήκωσε το πλατό.Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης μπήκε στον ρόλο του βάζοντας μουστάκι και εντυπωσίασε τραγουδώντας το «Ο άντρας είναι άντρας».Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έκανε ρομαντική την ατμόσφαιρα ως Leonard Cohen, με το «Dance me to the end of love».«Μπανιστηρτζού».Τέλος, η Δωροθέα Μερκούρη ως άλλη Fergie έκανε μία σέξι εμφάνιση, ερμηνεύοντας το «Be Italian».