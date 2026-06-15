Ο Κωνσταντίνος Μαγκλαράς μιμήθηκε τον Δημήτρη Μητροπάνο και κέρδισε στο YFSF, οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν
Ο Κωνσταντίνος Μαγκλαράς μιμήθηκε τον Δημήτρη Μητροπάνο και κέρδισε στο YFSF, οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν
Νικητής της Κυριακής 14 Ιουνίου αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας - Η Κριστίνα Αγκιλέρα και η Έλενα Παπαρίζου ξεχώρισαν επίσης
Εντυπωσιακές ήταν για μία ακόμη φορά οι μιμήσεις στο Your Face Sounds Familiar, με τις μιμήσεις του Δημήτρη Μητροπάνου, της Κριστίνα Αγκιλέρα, του Σταμάτη Κόκοτα και της Έλενας Παπαρίζου να ξεχωρίζουν.
Το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου, νικητής αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος ερμήνευσε το εμβληματικό ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Μητροπάνου, με τίτλο «Ρόζα».
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Η Μαριάντα Πιερίδη μεταμορφώθηκε σε Κριστίνα Αγκιλέρα και τραγούδησε το «Hurt», συγκινώντας με το συναίσθημα που κατάφερε να μεταδώσει επί σκηνής.
Ο Biased Beast έκλεψε τις εντυπώσεις ως Σταμάτης Κόκοτας, ερμηνεύοντας το «Όνειρο απατηλό», με το σκηνικό να θυμίζει μία άλλη εποχή, η οποία σε πολλούς ξύπνησε αναμνήσεις.
Η Αφροδίτη Χατζημηνά μιμήθηκε την Έλενα Παπαρίζου τραγουδώντας το τραγούδι «Αν ήσουνα αγάπη» και επικροτήθηκε για το αποτέλεσμα.
Το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου, νικητής αναδείχτηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος ερμήνευσε το εμβληματικό ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Μητροπάνου, με τίτλο «Ρόζα».
Δείτε βίντεο
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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Μαριάντα Πιερίδη μεταμορφώθηκε σε Κριστίνα Αγκιλέρα και τραγούδησε το «Hurt», συγκινώντας με το συναίσθημα που κατάφερε να μεταδώσει επί σκηνής.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Biased Beast έκλεψε τις εντυπώσεις ως Σταμάτης Κόκοτας, ερμηνεύοντας το «Όνειρο απατηλό», με το σκηνικό να θυμίζει μία άλλη εποχή, η οποία σε πολλούς ξύπνησε αναμνήσεις.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Αφροδίτη Χατζημηνά μιμήθηκε την Έλενα Παπαρίζου τραγουδώντας το τραγούδι «Αν ήσουνα αγάπη» και επικροτήθηκε για το αποτέλεσμα.
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Ο Μέμος Μπεγνής έγινε ροκάς και ερμήνευσε το «The Final Countdown» των Europe, με μεγάλη επιτυχία.
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Η Μαριλού Κατσαφάδου μεταμορφώθηκε σε γορνόνα ως Bette Midler, χορεύοντας και τραγουδώντας το «Boogie Woogie Bugle Boy» που ξεσήκωσε το πλατό.
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Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης μπήκε στον ρόλο του βάζοντας μουστάκι και εντυπωσίασε τραγουδώντας το «Ο άντρας είναι άντρας».
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Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης έκανε ρομαντική την ατμόσφαιρα ως Leonard Cohen, με το «Dance me to the end of love».
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Η Ίντρα Κέιν, από την άλλη πλευρά, άλλαξε εμφάνιση και μιμήθηκε τη Ματούλα Ζαμάνη, με τη «Μπανιστηρτζού».
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Τέλος, η Δωροθέα Μερκούρη ως άλλη Fergie έκανε μία σέξι εμφάνιση, ερμηνεύοντας το «Be Italian».
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