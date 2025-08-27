Κόνι Μεταξά για το διαζύγιο από τον Μάριο Καπότση: Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος
Κόνι Μεταξά για το διαζύγιο από τον Μάριο Καπότση: Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος
Έχουμε προχωρήσει και οι δυο τις ζωές μας, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Στην απόφασή της να μην συνεχιστεί ο γάμος της με τον Μάριο Καπότση αναφέρθηκε η Κόνι Μεταξά, εξηγώντας πως έπειτα από δική της επιθυμία επήλθε ο χωρισμός τους.
Το πρώην ζευγάρι τράβηξε χωριστούς δρόμους έπειτα από δυόμιση χρόνια γάμου. Σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια στο περιοδικό «OK!» δήλωσε ότι δεν κατέβαλε πολλές προσπάθειες προκειμένου να σώσει τον γάμο της: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος. Δεν έκανα τα πάντα. Εγώ ήμουν αυτή που έφυγε από τον γάμο».
Όσο για την έκταση που πήρε το διαζύγιο τους, η Κόνι Μεταξά ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτή την είδηση, καθώς έχει προχωρήσει στη ζωή της μετά τον χωρισμό - όπως είπε ότι έχει κάνει και ο Μάριος Καπότσης.
«Έχω μοιραστεί πάρα πολύ λίγα. Οπότε είμαι εντάξει με αυτό. Έχει τραβήξει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα κι έχουμε προχωρήσει και οι δυο τις ζωές μας. Κάνω τόσα ωραία επαγγελματικά πράγματα, συμβαίνουν τόσο πολλά στη ζωή μου, δεν θέλω πάλι να το συζητάω. Έχει περάσει τόσος καιρός» ανέφερε η τραγουδίστρια.
Σε ερώτηση για τις απαντήσεις που έχει δώσει ο πατέρας της, Λευτέρης Πανταζής όλο αυτό το διάστημα σχετικά με την προσωπική της ζωή, η Κόνι Μεταξά σχολίασε ότι πλέον δεν ενοχλείται με την κίνησή του: «Όχι, δεν με ενοχλεί τίποτα πια. Όλο αυτό είναι πολύ πίσω μου».
«Αν δεν τα βρουν, ας τραβήξει ο καθένας τον δρόμο του»
Πριν από μερικούς μήνες, ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε για τον ρόλο του ως πεθερός και αναφέρθηκε στη σχέση της κόρης του, Κόνι Μεταξά, με τον Μάριο Καπότση μετά τον χωρισμό τους, εκφράζοντας την αγάπη και τη στήριξή του και προς τους δύο.
Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωινό», ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σχέση που έχει αναπτύξει με τον πολίστα, ξεκαθαρίζοντας ότι στηρίζει πάντα τις επιλογές της κόρης του. «Ο Μάριος είναι ένας άνθρωπος που έχουμε ζήσει μαζί έξι χρόνια και είναι το άλλο μισό της κόρης μου. Τα παιδιά τώρα είναι σε μια περίεργη φάση. Οι γονείς θέλουμε τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Εάν τα βρουν μεταξύ τους, εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε τα καλά νέα. Εάν τα νέα δεν είναι καλά, δεν πειράζει», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι ένας χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, ενώ σημείωσε ότι θεωρεί τον Μάριο Καπότση «παιδί του». «Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλάνε οι σχέσεις των ανθρώπων. Αν δεν τα βρουν, ας τραβήξει ο καθένας το δρόμο του και να είναι καλά και οι δύο. Ως πεθερός είμαι καλός. Αγκαλιάζω τον γαμπρό, αγαπώ την κόρη μου και τους νιώθω και τους δύο παιδιά μου», δήλωσε κλείνοντας.
Το πρώην ζευγάρι τράβηξε χωριστούς δρόμους έπειτα από δυόμιση χρόνια γάμου. Σε νέα συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια στο περιοδικό «OK!» δήλωσε ότι δεν κατέβαλε πολλές προσπάθειες προκειμένου να σώσει τον γάμο της: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος. Δεν έκανα τα πάντα. Εγώ ήμουν αυτή που έφυγε από τον γάμο».
Όσο για την έκταση που πήρε το διαζύγιο τους, η Κόνι Μεταξά ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτή την είδηση, καθώς έχει προχωρήσει στη ζωή της μετά τον χωρισμό - όπως είπε ότι έχει κάνει και ο Μάριος Καπότσης.
«Έχω μοιραστεί πάρα πολύ λίγα. Οπότε είμαι εντάξει με αυτό. Έχει τραβήξει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα κι έχουμε προχωρήσει και οι δυο τις ζωές μας. Κάνω τόσα ωραία επαγγελματικά πράγματα, συμβαίνουν τόσο πολλά στη ζωή μου, δεν θέλω πάλι να το συζητάω. Έχει περάσει τόσος καιρός» ανέφερε η τραγουδίστρια.
Σε ερώτηση για τις απαντήσεις που έχει δώσει ο πατέρας της, Λευτέρης Πανταζής όλο αυτό το διάστημα σχετικά με την προσωπική της ζωή, η Κόνι Μεταξά σχολίασε ότι πλέον δεν ενοχλείται με την κίνησή του: «Όχι, δεν με ενοχλεί τίποτα πια. Όλο αυτό είναι πολύ πίσω μου».
«Αν δεν τα βρουν, ας τραβήξει ο καθένας τον δρόμο του»
Πριν από μερικούς μήνες, ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε για τον ρόλο του ως πεθερός και αναφέρθηκε στη σχέση της κόρης του, Κόνι Μεταξά, με τον Μάριο Καπότση μετά τον χωρισμό τους, εκφράζοντας την αγάπη και τη στήριξή του και προς τους δύο.
Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Πρωινό», ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στη σχέση που έχει αναπτύξει με τον πολίστα, ξεκαθαρίζοντας ότι στηρίζει πάντα τις επιλογές της κόρης του. «Ο Μάριος είναι ένας άνθρωπος που έχουμε ζήσει μαζί έξι χρόνια και είναι το άλλο μισό της κόρης μου. Τα παιδιά τώρα είναι σε μια περίεργη φάση. Οι γονείς θέλουμε τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Εάν τα βρουν μεταξύ τους, εμείς είμαστε εδώ και περιμένουμε τα καλά νέα. Εάν τα νέα δεν είναι καλά, δεν πειράζει», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι ένας χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα και το τέλος των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, ενώ σημείωσε ότι θεωρεί τον Μάριο Καπότση «παιδί του». «Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλάνε οι σχέσεις των ανθρώπων. Αν δεν τα βρουν, ας τραβήξει ο καθένας το δρόμο του και να είναι καλά και οι δύο. Ως πεθερός είμαι καλός. Αγκαλιάζω τον γαμπρό, αγαπώ την κόρη μου και τους νιώθω και τους δύο παιδιά μου», δήλωσε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα