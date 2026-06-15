Ο Έντ Σίραν ανακοίνωσε την παύση του από τη μουσική: Θέλω να κάνω τον μπαμπά για λίγο

Ο τραγουδιστής εξήγησε κατά τη διάρκεια συναυλίας του πως σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του, μετά το τέλος της περιοδείας του