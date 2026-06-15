Ο Έντ Σίραν ανακοίνωσε την παύση του από τη μουσική: Θέλω να κάνω τον μπαμπά για λίγο
Ο Έντ Σίραν ανακοίνωσε την παύση του από τη μουσική: Θέλω να κάνω τον μπαμπά για λίγο
Ο τραγουδιστής εξήγησε κατά τη διάρκεια συναυλίας του πως σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του, μετά το τέλος της περιοδείας του
Την παύση του από τη μουσική ανακοίνωσε ο Εντ Σίραν, δηλώνοντας πως θέλει «να κάνει τον μπαμπά» για λίγο.
Ο 35χρονος τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας της περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική, στην Αριζόνα, δήλωσε στους θεατές ότι ενδέχεται να μην τον δουν για κάποιο διάστημα μετά το τέλος του τουρ, αποκαλύπτοντας πως σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του.
Ο Εντ Σίραν είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που είμαι εδώ για λίγο. Μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδεία και να κάνω τον μπαμπά για κάποιο καιρό. Αν δεν σας δω για λίγο, σας αγαπώ και ευχαριστώ που ήρθατε».
Ο τραγουδιστής είναι πατέρας δύο παιδιών, τα οποία έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του Τσέρι Σίμπορν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2019.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Εντ κάνει παύση από τη μουσική, καθώς έχει αποσυρθεί ξανά στο παρελθόν, για τους ίδιους λόγους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 35χρονος τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας της περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική, στην Αριζόνα, δήλωσε στους θεατές ότι ενδέχεται να μην τον δουν για κάποιο διάστημα μετά το τέλος του τουρ, αποκαλύπτοντας πως σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του.
Ο Εντ Σίραν είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που είμαι εδώ για λίγο. Μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδεία και να κάνω τον μπαμπά για κάποιο καιρό. Αν δεν σας δω για λίγο, σας αγαπώ και ευχαριστώ που ήρθατε».
Ed Sheeran announces he will be taking a break from music to 'do the dad thing for a while' as he performs the first night of his tour https://t.co/oYKyyjzHwl— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 15, 2026
Ο τραγουδιστής είναι πατέρας δύο παιδιών, τα οποία έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του Τσέρι Σίμπορν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2019.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Εντ κάνει παύση από τη μουσική, καθώς έχει αποσυρθεί ξανά στο παρελθόν, για τους ίδιους λόγους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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