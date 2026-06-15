Ο Έντ Σίραν ανακοίνωσε την παύση του από τη μουσική: Θέλω να κάνω τον μπαμπά για λίγο
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Εντ Σίραν Συναυλία Διάλειμμα

Ο Έντ Σίραν ανακοίνωσε την παύση του από τη μουσική: Θέλω να κάνω τον μπαμπά για λίγο

Ο τραγουδιστής εξήγησε κατά τη διάρκεια συναυλίας του πως σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του, μετά το τέλος της περιοδείας του

Ο Έντ Σίραν ανακοίνωσε την παύση του από τη μουσική: Θέλω να κάνω τον μπαμπά για λίγο
Ιωάννα Μαρίνου
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Την παύση του από τη μουσική ανακοίνωσε ο Εντ Σίραν, δηλώνοντας πως θέλει «να κάνει τον μπαμπά» για λίγο.

Ο 35χρονος τραγουδιστής, κατά τη διάρκεια της πρώτης συναυλίας της περιοδείας του στη Βόρεια Αμερική, στην Αριζόνα, δήλωσε στους θεατές ότι ενδέχεται να μην τον δουν για κάποιο διάστημα μετά το τέλος του τουρ, αποκαλύπτοντας πως σκοπεύει να αποσυρθεί προσωρινά από τη μουσική για να αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του.

Ο Εντ Σίραν είπε χαρακτηριστικά: «Αυτή θα είναι η τελευταία φορά που είμαι εδώ για λίγο. Μπορεί να κάνω ένα διάλειμμα όταν τελειώσει η περιοδεία και να κάνω τον μπαμπά για κάποιο καιρό. Αν δεν σας δω για λίγο, σας αγαπώ και ευχαριστώ που ήρθατε».



Ο τραγουδιστής είναι πατέρας δύο παιδιών, τα οποία έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του Τσέρι Σίμπορν, με την οποία είναι παντρεμένος από το 2019.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Εντ κάνει παύση από τη μουσική, καθώς έχει αποσυρθεί ξανά στο παρελθόν, για τους ίδιους λόγους.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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