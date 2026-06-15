Ο Γιαννακόπουλος έβαλε ΑΙ φωτογραφία με τον Μπαρτζώκα στο περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο: «Κάθεται λάθος άνθρωπος»
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Γιώργος Μπαρτζώκας Παναθηναϊκός

Ο Γιαννακόπουλος έβαλε ΑΙ φωτογραφία με τον Μπαρτζώκα στο περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο: «Κάθεται λάθος άνθρωπος»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε αναδημοσίευση story ενός χρήστη του Instagram, ο οποίος τοποθέτησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα στο περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο

Ο Γιαννακόπουλος έβαλε ΑΙ φωτογραφία με τον Μπαρτζώκα στο περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο: «Κάθεται λάθος άνθρωπος»
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε πει τον Ιανουάριο πως «οι κούπες θα καταλήξουν στο Σούνιο», με χρήση του Instagram να κάνει μια μικρή... καζούρα στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, στο περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο, στο οποίο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε ανεβάσει τα τρόπαια της EuroLeague και της Stoiximan GBL το καλοκαίρι του 2024, τοποθέτησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με το ποστάρισμα αυτό να αναδημοσιεύει και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.

«Από τα πιο πετυχημένα. Αν και λάθος άνθρωπος κάθεται. Το κάνω save», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο Γιαννακόπουλος έβαλε ΑΙ φωτογραφία με τον Μπαρτζώκα στο περίφημο τραπεζάκι στο Σούνιο: «Κάθεται λάθος άνθρωπος»

Πηγή: gazzetta.gr
104 ΣΧΟΛΙΑ

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