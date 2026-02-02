Sing for Greece 2026: Η Κλαυδία στον Α’ Ημιτελικό και η Τάμτα στον Β’
Sing for Greece 2026: Η Κλαυδία στον Α’ Ημιτελικό και η Τάμτα στον Β’
Ο Χρήστος Μάστορας θα εμφανιστεί στον ελληνικό Τελικό
Δύο guest εμφανίσεις ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν στον Α' και Β' Ημιτελικό του «Sing for Greece 2026» με την Κλαυδία και την Τάμτα να τραγουδούν στη σκηνή, σύμφωνα την ΕΡΤ.
Στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, η Κλαυδία θα ανέβει στη σκηνή της εκδήλωσης, ενώ στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, το κοινό θα απολαύσει την Τάμτα, η οποία θα παρουσιάσει μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, ένα οπτικοακουστικό θέαμα.
Επίσης, στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά ζωντανά, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Στον Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο Χρήστος Μάστορας θα παρουσιάσει διαχρονικές επιτυχίες του.
Τα τρία shows με παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη, την Μπέττυ Μαγγίρα και την Κατερίνα Βρανά θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.
