Eurovision 2026: Ανακοινώθηκαν οι παρουσιαστές της φετινής διοργάνωσης

Πρόκειται για τη Βικτόρια Σβαρόφσκι της διάσημης οικογένειας και τον Μίχαελ Οστρόφσκι, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς και παρουσιαστές της Αυστρίας