Eurovision 2026: Ανακοινώθηκαν οι παρουσιαστές της φετινής διοργάνωσης
Πρόκειται για τη Βικτόρια Σβαρόφσκι της διάσημης οικογένειας και τον Μίχαελ Οστρόφσκι, έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς και παρουσιαστές της Αυστρίας
Τα ονόματα των δύο παρουσιαστών της Eurovision 2026 ανακοίνωσε επίσημα ο αυστριακός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF.
Ο λόγος για τη Βικτόρια Σβαρόφσκι και τον Μίχαελ Οστρόφσκι. Η διευθύντρια προγράμματος Στέφανι Γκρόις-Χόροβιτς στην ανακοίνωσή της ανέφερε πως: «Η Βικτόρια και ο Μίχαελ είναι ένα φρέσκο δίδυμο, όπως δεν το έχουμε ξαναδεί». Όπως εξήγησε, και οι δύο έχουν μεγάλο πάθος για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού και αποτελούν εξαιρετικούς «πρεσβευτές της υπόθεσης, οι οποίοι με την παρουσίασή τους θα μείνουν αξέχαστοι για πολύ καιρό».
Η Βικτόρια Σβαρόφσκι κατάγεται από το Ίνσμπρουκ του Τιρόλου και προέρχεται από τη διάσημη οικογένεια Swarovski. Παρόλα αυτά, επέλεξε από νεαρή ηλικία να ακολουθήσει ένα διαφορετικό επαγγελματικό μονοπάτι. Έτσι, όταν ήταν 16 ετών κυκλοφόρησε τα πρώτα της τραγούδια και δύο χρόνια αργότερα μετακόμισε στο Λος Άντζελες, όπου συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Το 2016 συμμετείχε στο «Let’s Dance», όπου από το 2018 μέχρι σήμερα αποτελεί βασικό μέλος της παρουσίασής του. Παράλληλα, έχει εργαστεί και ως μοντέλο και έχει συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες.
Ο Μίχαελ Οστρόφσκι είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς και παρουσιαστές της Αυστρίας. Ο Οστρόφσκι γεννήθηκε στο Λέομπεν και πέρα από την υποκριτική και την παρουσίαση, ασχολείται και με τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία. Η καριέρα του απογειώθηκε το 2004 με το «Nacktschnecken», με πολλές συμμετοχές σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές παραγωγές να ακολουθούν. Ο Μίχαελ Οστρόφσκι έχει παρουσιάσει, επίσης, πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως τα Amadeus Awards και το Nestroy Theater Prize, ενώ για την παρουσίαση του 100 Years of Radio τιμήθηκε με το τηλεοπτικό βραβείο Romy.
