Ο Χρήστος Μάστορας θα εμφανιστεί στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Τα 14 θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, και τα υπόλοιπα 14 στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό, αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού, στοιχείο που καθιστά τη δυναμική της στιγμής και την ανταπόκριση των τηλεθεατών κρίσιμη παράμετρο.

Ο Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όπου το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών – μίας διεθνούς και μίας ελληνικής. Ο καλλιτέχνης ή η καλλιτέχνιδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.