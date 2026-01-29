Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Με συγκίνησαν βαθιά τα μηνύματα όλων για την απώλειά της
Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: Με συγκίνησαν βαθιά τα μηνύματα όλων για την απώλειά της
Ο μετεωρολόγος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συμπαράσταση που δέχεται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή
Μία ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του έκανε ο Σάκης Αρναούτογλου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όλα τα μηνύματα και τη συμπαράσταση που δέχεται σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής του, δηλώνοντας παράλληλα συγκινημένος.
Ο μετεωρολόγος ανέβασε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου ένα κείμενο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, επισημαίνοντας πως όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας του με κάποιον τρόπο, θα μπορούσαν να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις».
Ο Σάκης Αρναούτογλου έγραψε χαρακτηριστικά: «Θέλω να πω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για τα μηνύματα, τις ευχές και τη συμπαράσταση για την απώλεια της μητέρας μου. Με συγκίνησαν βαθιά. Όσοι συγγενείς φίλοι και γνωστοί σκέφτονται να τιμήσουν τη μνήμη της με κάποιον τρόπο, αν το επιθυμούν, αντί για στεφάνι μπορούν να στηρίξουν το «Σπίτι της Άρσις»».
Δείτε την ανάρτηση
Η είδηση για τον θάνατο της μητέρας του έγινε γνωστή το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου μετά από ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο Instagram, στην οποία έγραφε: «Μαμά αυτό ήτανε, τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο. Σ' ευχαριστώ για όλα. Ευτυχώς, προλάβαμε και τα είπαμε, βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε, αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι. Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα. Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή τη μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο, που με το που με ακουμπούσες "έπεφτα" σε όνειρα, όμορφα όνειρα. Αντίο Μαμά, καλό ταξίδι. Σε ευχαριστώ για όλα!!!».
