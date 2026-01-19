Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στις 11 και 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου
Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στο ξεχωριστό σόου της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, και μπορείτε να τα απολαύσετε στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ERT εcho, καθώς και στο YouTube κανάλι της ΕΡΤ.
Τα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε Ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.
Στον Μεγάλο Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνής και μία ελληνική), χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.
Τις τρεις ξεχωριστές βραδιές του show «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.
Τα τρία shows θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.
Ακούστε τα 28 τραγούδια του ελληνικού τελικού
1. «The other side», Alexandra Sieti
2. «Drop It», THE Astrolabe
3. «Aphrodite», Desi G
4. «Ferto», Ακύλας
5. «Parea», Evangelia
6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος
7. «Slipping Away», Niya
8. «Χάνομαι», Marseaux
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
10. «Europa», STEFI
11. «The Songwriter», Revery
12. «Chaos», Dinamiss
13. «YOU & I», STYLIANOS
14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa
15. «AGAPI», RIKKI
16. «Back in the game», GARVIN
17. «Labyrinth», Mikay
18. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
19. «mad about it», D3lta
20. «Αστείο», ZAF
21. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
22. «You Are The Fire», Stella Kay
23. «Anatello», TIANORA
24. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
25. «Set Everything On Fire», BASILICA
26. «Dark Side of the Moon», Good job Nicky
27. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
28. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
Η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, ενώ στον μεγάλο τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία εκ των οποίων είναι διεθνής και μία ελληνική.
