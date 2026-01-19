Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Οι δύο ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν στις 11 και 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν στο ξεχωριστό σόου της ΕΡΤ «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», διεκδικώντας την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026, παρουσιάστηκαν στην εκπομπή της ΕΡΤ1 «EurovisionGR», με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, και μπορείτε να τα απολαύσετε στις ψηφιακές πλατφόρμες της ΕΡΤ, ERTFLIX και ERT εcho, καθώς και στο YouTube κανάλι της ΕΡΤ.

Τα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και τα υπόλοιπα 14 τραγούδια θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου. Από κάθε Ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Στον Μεγάλο Τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από την ψήφο του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (μία διεθνής και μία ελληνική), χαρίζοντας στον ερμηνευτή/τρια το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα διεξαχθεί ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision.

Τις τρεις ξεχωριστές βραδιές του show «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.
Τα τρία shows θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Ακούστε τα 28 τραγούδια του ελληνικού τελικού

1. «The other side», Alexandra Sieti

1. Alexandra Sieti - The Other Side | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

2. «Drop It», THE Astrolabe

2. THE Astrolabe - Drop It | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός
3. «Aphrodite», Desi G

3. Desi G - Aphrodite | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

4. «Ferto», Ακύλας

4. Akylas - Ferto | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

5. «Parea», Evangelia

5. Evangelia - Paréa | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος

6. Παναγιώτης Τσακαλάκος - 2nd Chance | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

7. «Slipping Away», Niya

7. Niya - Slipping Away | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

8. «Χάνομαι», Marseaux

8. Marseaux - Χάνομαι | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

9. Rosanna Mailan - Άλμα | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός


10. «Europa», STEFI

10. STEFI - Europa | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

11. «The Songwriter», Revery

11. Revery - The Songwriter | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

12. «Chaos», Dinamiss

12. Dinamiss - Chaos | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

13. «YOU & I», STYLIANOS

13. STYLIANOS - YOU & I | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

14. Spheyiaa - Χίλια Κομμάτια | Sing for Greece 2026 - Α' Ημιτελικός

15. «AGAPI», RIKKI

1. RIKKI - AGAPI | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

16. «Back in the game», GARVIN

2. GARVIN - Back in the game | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

17. «Labyrinth», Mikay

3. Mikay - Labyrinth | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

18.  «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

4. Μαρίκα - Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

19. «mad about it», D3lta

5. D3lta - Mad About it | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

20. «Αστείο», ZAF

6. ZAF - ASTEIO | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

21. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

7. ΚΙΑΝΝΑ - No More Drama | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

22. «You Are The Fire», Stella Kay

8. Stella Kay - You Are The Fire | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

23. «Anatello», TIANORA

9. TIANORA - Anatello | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

24. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

10. Victoria Anastasia - Whatcha Doin To Me | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

25. «Set Everything On Fire», BASILICA

11. BASILICA - Set Everything On Fire | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

26. «Dark Side of the Moon», Good job Nicky

12. good job Nicky - Dark Side of the Moon | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

27. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

13. KOZA MOSTRA - Bulletproof | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

28. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. leroybroughtflowers - SABOTAGE! | Sing for Greece 2026 - Β' Ημιτελικός

Η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, ενώ στον μεγάλο τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία εκ των οποίων είναι διεθνής και μία ελληνική.
