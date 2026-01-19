Eurovision 2026: Τα 28 τραγούδια που θα διαγωνιστούν για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

Η πρόκριση στον τελικό θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού, ενώ στον μεγάλο τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών, μία εκ των οποίων είναι διεθνής και μία ελληνική.