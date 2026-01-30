Νικολέτα Βλαβιανού: Ποτέ δεν έβγαλα πολλά λεφτά, καμιά δεκαριά ηθοποιοί έβγαλαν από την τηλεόραση
Όσοι όμως ήμασταν μεροδούλι μεροφάι δεν κάναμε λεφτά, συμπλήρωσε
Έναν απολογισμό της καλλιτεχνικής της πορείας στο θέατρο και την τηλεόραση έκανε η Νικολέτα Βλαβιανού, εξηγώντας πως ποτέ δεν έβγαλε πολλά χρήματα. Η ηθοποιός υποστήριξε πως ελάχιστοι συνάδελφοί της εξασφάλισαν υψηλές απολαβές, ενώ οι υπόλοιποι δεν έχτισαν περιουσία.
«Έκανα τηλεόραση, δούλευα πολύ, αλλά ποτέ δεν έβγαλα πολλά λεφτά. Στο θέατρο κανείς δεν έχει βγάλει πολλά λεφτά. Από την τηλεόραση, παλιά, καμιά δεκαριά ηθοποιοί έβγαλαν χρήματα. Όσοι όμως ήμασταν μεροδούλι – μεροφάι δεν κάναμε λεφτά. Άντε να πήραμε ένα αυτοκίνητο και ένα σπίτι», ανέφερε στην εφημερίδα OnTime.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της διαδρομής, υπήρξαν στιγμές που η ίδια ένιωθε ανασφαλής οικονομικά, φοβούμενη ότι ίσως να μην μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.
«Η μαμά μου ήταν πολύ αξιοπρεπής και με έμαθε να μη δείχνω προς τα έξω αν έχω ή δεν έχω. Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι πολλά βράδια ξυπνούσα αγχωμένη ή δεν κοιμόμουν καθόλου, γιατί δεν ήξερα αν την επόμενη μέρα θα μπορούσα να πληρώσω τους λογαριασμούς και να γεμίσω το ψυγείο για το παιδί μου. Έκανα τηλεόραση, δούλευα πολύ, αλλά ποτέ δεν έβγαλα πολλά λεφτά», εξομολογήθηκε.
Παράλληλα, η Νικολέτα Βλαβιανού τόνισε ότι ως ηθοποιός δεν νιώθει προστατευμένη. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ο ηθοποιός σήμερα δεν είναι καθόλου προστατευμένος. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τις συμβάσεις; Κάνει απεργία το Σωματείο και κάποιοι παίζουν. Δεν υπάρχει επαγγελματική συνείδηση. Δεν ενδιαφέρεται ο ένας για τον άλλο. Επίσης, κανείς δεν ξέρει αν θα κάνει την ίδια δουλειά μέχρι το τέλος της ζωής του, ενώ εμείς οι παλιοί μπαίναμε και είχαμε το “για πάντα”. Τώρα βλέπεις “πρωταγωνισταράδες” στην Επίδαυρο και έπειτα από τρία χρόνια δεν κάνουν καν το ίδιο επάγγελμα. Και σου λένε… “έτσι το έκανα, πάει αυτό, τελείωσε”».
