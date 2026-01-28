Οι ξένοι φαν της Eurovision κόλλησαν με το «Αστείο» του Zaf: «Μας ανατρίχιασε, ειδικά το τελευταίο λεπτό»
Οι ξένοι φαν της Eurovision κόλλησαν με το «Αστείο» του Zaf: «Μας ανατρίχιασε, ειδικά το τελευταίο λεπτό»
Πολύ θετικά σχόλια από το εξωτερικό συγκεντρώνει το υποψήφιο τραγούδι του ZAF για τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει στους ξένους φαν της Eurovision το υποψήφιο τραγούδι «ASTEIO» του ZAF για τον ελληνικό τελικό του διαγωνισμού, με τα σχόλια στα social media να είναι στην πλειονότητά τους ιδιαίτερα θετικά. Eurofan δηλώνουν ότι τους κέρδισε ο ελληνικός στίχος, ο ρυθμός του κομματιού, αλλά και η κορύφωση προς το τέλος, την οποία κάποιοι χαρακτήρισαν «ανατριχιαστική».
Όπως αποτυπώνεται στους σχολιασμούς που καταγράφονται στο YouTube και το TikTok, πολλοί επισημαίνουν ότι το τραγούδι ξεχωρίζει για την αυθεντικότητά του και τη συναισθηματική ένταση που χτίζεται σταδιακά, με το τελευταίο μέρος να θεωρείται το πιο δυνατό στοιχείο της συμμετοχής.
Ο ZAF διαγωνίζεται στον Β’ ελληνικό ημιτελικό, στην 6η θέση. Οι δύο ημιτελικοί του ελληνικού τελικού θα πραγματοποιηθούν στις 11 και 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.
Μιλώντας για το μήνυμα του τραγουδιού του, ο καλλιτέχνης έχει τονίσει ότι στόχος του είναι να περάσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αυτονομίας και ελευθερίας στις προσωπικές επιλογές. Ο ZAF ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την Κυριακή 24 Ιανουαρίου, όπου εξήγησε τι θέλει να επικοινωνήσει μέσα από το κομμάτι του. «Το μήνυμα του τραγουδιού είναι ''Δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει''. Όταν τελειώνει το κομμάτι το τελευταίο πράγμα που ακούγεται είναι αυτό και είναι το σημαντικότερο πράγμα. Το κυριότερο είναι να μη μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος για οτιδήποτε, για τον έρωτα, για τη ζωή, για τα όνειρα για τα συναισθήματα», επισήμανε.
Η πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο ευρύ κοινό ήρθε μέσα από το ελληνικό talent show «The Voice», στο οποίο συμμετείχε σε νεαρή ηλικία, φτάνοντας μέχρι τον ημιτελικό. Ο ίδιος έχει εξηγήσει ότι δεν είδε ποτέ τον διαγωνισμό ως αυτοσκοπό.
Πίσω από τη μουσική του πορεία, ωστόσο, κρύβεται μια βαθιά προσωπική ιστορία. Ο ZAF έχει μιλήσει ανοιχτά για τον χαμό του πατέρα του, λίγο πριν γεννηθεί, και για την ανατροφή του σε ένα περιβάλλον που κυριαρχούσαν δυναμικές γυναικείες φιγούρες. Όπως έχει εξηγήσει, η μητέρα του ανέλαβε τον οικονομικό ρόλο της οικογένειας, ενώ την καθημερινή ανατροφή του ίδιου και του αδερφού του «σήκωσε» η γιαγιά του.
Μετά το «The Voice», ο ZAF συνέχισε να γράφει και να ερμηνεύει τα δικά του τραγούδια, μέχρι που ήρθε η μεγάλη αναγνώριση με το «Πες». Η διασκευή και η συνεργασία του με τον Χρήστο Μάστορα έδωσαν στο τραγούδι ευρεία απήχηση, φέρνοντάς τον στο προσκήνιο της ελληνικής μουσικής σκηνής.
Η πορεία του συνεχίστηκε με τα τραγούδια «Μάχη» και «Καπνός», με τον ίδιο να υπογραμμίζει ότι η δημιουργία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα βιώματά του. Όπως είχε δηλώσει: «Είναι συμβολικό, και συνδέεται με τη δύναμη που παίρνουμε όταν πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Είναι βιωματικό, όπως όλα τα τραγούδια που γράφω, εμπνέομαι από τη ζωή και τις εμπειρίες που έχουμε όλοι και νομίζω αυτό είναι και το νόημα, να μιλάμε για πράγματα που έχουν σημασία».
Η μέχρι στιγμής κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήρθε στις 9 Ιουνίου, όταν ο Κρις Μάρτιν τον επέλεξε για να ανέβει στη σκηνή μαζί με τους Coldplay στη δεύτερη συναυλία τους στο ΟΑΚΑ. Ο ZAF επιλέχθηκε ανάμεσα σε 15 διαφορετικούς μουσικούς, με την εμφάνισή του να μην έχει ανακοινωθεί εκ των προτέρων, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη στιγμή.
Δείτε μερικές αντιδράσεις από το εξωτερικό
Ακούστε το «ASTEIO» του ZAFΑναφερόμενος στη δημιουργία του τραγουδιού, ο ZAF διευκρίνισε ότι το κομμάτι δεν γράφτηκε εξαρχής για τη Eurovision, αλλά προϋπήρχε ως μέρος της προσωπικής του δισκογραφικής δουλειάς. «Το Asteio δεν γεννήθηκε για τη Eurovision, γεννήθηκε για τον δίσκο μου. Το έγραψα πριν από 3-4 χρόνια, αλλά πήρε νέα ψυχή σε σχέση με αυτό που ήταν πριν. Έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Βγήκε πολύ καλύτερο από όσο το περίμενα», συμπλήρωσε.
