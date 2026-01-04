Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Eurovision 2026: H παρουσίαση των 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Eurovision 2026: H παρουσίαση των 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Η εκπομπή «Sing for Greece - Ελληνικός Τελικός 2026 - Οι φιναλίστ» σηματοδοτεί την έναρξη της ελληνικής πορείας προς τη Eurovision
Απόψε αποκαλύπτονται οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό. Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει μέσα από την ειδική τηλεοπτική εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», που ξεκίνησε στην ΕΡΤ1 στις 19:00 και θα κρατήσει έως τις 22:00, δίνοντας στο κοινό την πρώτη του ολοκληρωμένη εικόνα για τις συμμετοχές που προκρίθηκαν.
Στην εκπομπή, το κοινό γνωρίζει τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στους δύο Ημιτελικούς του ελληνικού τελικού, καθώς και το παρασκήνιο πίσω από κάθε πρόταση. Την παρουσίαση ανέλαβε η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, οι οποίοι συστήνουν τους διαγωνιζόμενους μέσα από συνεντεύξεις, backstage στιγμές και μουσικές ενότητες. Κατά τη διάρκεια της τρίωρης μετάδοσης παρουσιάζονται αποσπάσματα και των 28 τραγουδιών, ώστε να δοθεί μια πρώτη γεύση από το ύφος και τις μουσικές κατευθύνσεις των φετινών προτάσεων. Οι συμμετοχές αυτές θα διεκδικήσουν τελικά το εισιτήριο για τη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα φιλοξενηθεί η Eurovision 2026.
Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου & Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dffzbe9ydod5)
Ακύλας | Ferto
Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 & Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dffzeb0jk7cp)
Ξεχωριστό σημείο της βραδιάς αναμένεται να είναι η εμφάνιση-έκπληξη της Κλαυδίας, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε διαφορετικό ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό στη διαδικασία. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.
Με την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», η ΕΡΤ ανοίγει επίσημα τον κύκλο των εκπομπών και των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην τελική επιλογή της ελληνικής συμμετοχής, σηματοδοτώντας την έναρξη της ελληνικής πορείας προς τη Eurovision 2026.
Στην εκπομπή, το κοινό γνωρίζει τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στους δύο Ημιτελικούς του ελληνικού τελικού, καθώς και το παρασκήνιο πίσω από κάθε πρόταση. Την παρουσίαση ανέλαβε η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, οι οποίοι συστήνουν τους διαγωνιζόμενους μέσα από συνεντεύξεις, backstage στιγμές και μουσικές ενότητες. Κατά τη διάρκεια της τρίωρης μετάδοσης παρουσιάζονται αποσπάσματα και των 28 τραγουδιών, ώστε να δοθεί μια πρώτη γεύση από το ύφος και τις μουσικές κατευθύνσεις των φετινών προτάσεων. Οι συμμετοχές αυτές θα διεκδικήσουν τελικά το εισιτήριο για τη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα φιλοξενηθεί η Eurovision 2026.
Οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού (η λίστα ανανεώνεται)Μαρίκα | Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)
Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου & Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή
Ακύλας | Ferto
Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 & Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας
Ξεχωριστό σημείο της βραδιάς αναμένεται να είναι η εμφάνιση-έκπληξη της Κλαυδίας, η οποία επιστρέφει στη σκηνή της Eurovision σε διαφορετικό ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό στη διαδικασία. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα πραγματοποιηθεί ζωντανά και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του Εθνικού Τελικού, που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.
Με την εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», η ΕΡΤ ανοίγει επίσημα τον κύκλο των εκπομπών και των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην τελική επιλογή της ελληνικής συμμετοχής, σηματοδοτώντας την έναρξη της ελληνικής πορείας προς τη Eurovision 2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα