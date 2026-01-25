Ο Zaf εξήγησε ποιο είναι το μήνυμα πίσω από το τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Ο Zaf εξήγησε ποιο είναι το μήνυμα πίσω από το τραγούδι του για τον ελληνικό τελικό της Eurovision
Ο τραγουδιστής βρέθηκε με το κομμάτι «Asteio» ανάμεσα στους 28 φιναλίστ
Το μήνυμα πίσω από το τραγούδι «Asteio» χάρη στο οποίο βρέθηκε ανάμεσα στους 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision περιέγραψε ο Zaf. Ο τραγουδιστής δήλωσε ότι μέσα από το κομμάτι του θέλει να τονίσει πως οι άνθρωποι δεν πρέπει να δίνουν βάση σε όλα λένε οι γύρω τους για τςς επιλογές και τις αποφάσεις τους.
Ο Zaf ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την Κυριακή 24 Ιανουαρίου, και εξήγησε ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο μέσα από το τραγούδι του. «Το μήνυμα του τραγουδιού είναι ''Δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει''. Όταν τελειώνει το κομμάτι το τελευταίο πράγμα που ακούγεται είναι αυτό και είναι το σημαντικότερο πράγμα. Το κυριότερο είναι να μη μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος για οτιδήποτε, για τον έρωτα, για τη ζωή, για τα όνειρα για τα συναισθήματα», επισήμανε.
Μιλώντας για τη δημιουργία του, ο τραγουδιστής διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι προϋπήρχε, αφού το είχε γράψει για τον δίσκο του. Παρόλα αυτά, χρειάστηκε να κάνει κάποιες τροποποιήσεις. «Το Asteio δεν γεννήθηκε για τη Eurovision, γεννήθηκε για τον δίσκο μου. Το έγραψα πριν από 3-4 χρόνια, αλλά πήρε νέα ψυχή σε σχέση με αυτό που ήταν πριν. Έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Βγήκε πολύ καλύτερο από όσο το περίμενα», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Ο Zaf ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», την Κυριακή 24 Ιανουαρίου, και εξήγησε ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο μέσα από το τραγούδι του. «Το μήνυμα του τραγουδιού είναι ''Δεν με νοιάζει ο κόσμος τι θα πει''. Όταν τελειώνει το κομμάτι το τελευταίο πράγμα που ακούγεται είναι αυτό και είναι το σημαντικότερο πράγμα. Το κυριότερο είναι να μη μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος για οτιδήποτε, για τον έρωτα, για τη ζωή, για τα όνειρα για τα συναισθήματα», επισήμανε.
Μιλώντας για τη δημιουργία του, ο τραγουδιστής διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι προϋπήρχε, αφού το είχε γράψει για τον δίσκο του. Παρόλα αυτά, χρειάστηκε να κάνει κάποιες τροποποιήσεις. «Το Asteio δεν γεννήθηκε για τη Eurovision, γεννήθηκε για τον δίσκο μου. Το έγραψα πριν από 3-4 χρόνια, αλλά πήρε νέα ψυχή σε σχέση με αυτό που ήταν πριν. Έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Βγήκε πολύ καλύτερο από όσο το περίμενα», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα