Zaf για το τραγούδι που έστειλε για την Eurovision: Το κατέθεσα τελευταία στιγμή, ετοιμάζω κάτι πολύ φλογερό
Διάλεξα ελληνικό στίχο γιατί νιώθω ότι αυτό χρειάζεται η Eurovision, είπε ο τραγουδιστής
Για το τραγούδι που έστειλε για την Eurovision μίλησε ο Zaf, επισημαίνοντας πως το κατέθεσε την τελευταία στιγμή, αλλά ετοιμάζει κάτι φλογερό, πολύ φωτεινό και ταυτόχρονα σκοτεινό, για την εμφάνισή του στον ελληνικό ημιτελικό και περιμένει να εκπλήξει ευχάριστα τον κόσμο.
Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Τρίτη 20 Ιανουαρίου και τόνισε πως επέλεξε ελληνικό στίχο, γιατί πιστεύει ότι αυτό χρειάζεται ο μουσικός διαγωνισμός, παρόλο που είναι πιο δύσκολο ένα κομμάτι να κάνει επιτυχία στην Ευρώπη ενώ δεν έχει αγγλικούς στίχους.
Ο Zaf είπε για το τραγούδι που έστειλε: «Υπήρχε το vibe να κάνω τη δοκιμή για την Eurovision, αλλά κάπως τα τελευταία χρόνια δεν ένιωθα και πολύ έτοιμος να το κάνω. Έχω μια ωριμότητα μέσα μου, είμαι γειωμένος αρκετά, δεν πετάω στα σύννεφα, οπότε ξέρω πώς θέλω να το κάνω και πότε θέλω να το κάνω και τι θέλω να κερδίσω από αυτό και τι να προσφέρω. Οπότε πιστεύω ότι φέτος ήταν η κατάλληλη στιγμή και γι' αυτό και έγινε. Ετοιμάζω κάτι πολύ φωτεινό και ταυτόχρονα αρκετά σκοτεινό, με έναν συγκεκριμένο τρόπο, και κάτι πολύ φλογερό θα έλεγα. Δεν θέλω να πω πολλά. Είναι δικό μου δημιούργημα και η μουσική και οι στίχοι, το έχω πονέσει, το αγαπάω. Το αγάπησα το κομμάτι. Το κατέθεσα τελευταία στιγμή. Όλα έγιναν τελευταία στιγμή. Είχαμε την προθεσμία στις 2 του Νοέμβρη και εμείς το καταθέσαμε 1 Νοεμβρίου. Κάναμε κάποια final touches. Διάλεξα ελληνικό στίχο. Νιώθω πολύ οικεία με τον ελληνικό στίχο και νιώθω ότι αυτό που χρειάζεται η Eurovision είναι ελληνικός στίχος. Είναι εύκολο να γράψεις κάτι αγγλικό και να πάει καλά στην Ευρώπη και είναι δύσκολο να γράψεις κάτι ελληνικό και να πάει καλά στην Ευρώπη, αλλά κάθε μέρα έχω μηνύματα από eurofans και αυτό με κάνει να νιώθω πολύ όμορφα».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια ο τραγουδιστής μίλησε για την αγάπη του κόσμου σχετικά με τη συμμετοχή του: «Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος για όλο αυτό που γίνεται. Έχω πάρει πάρα πολλή αγάπη, πάρα πολλά σχόλια. Το λατρεύω αυτό και όλη τη διαδικασία. Για εμένα το σημαντικότερο είναι ότι παίρνω όλη αυτή την αγάπη στα μηνύματα. Αυτό ήθελα. Κάθε δημιουργός αυτό θέλει. Σε γεμίζει όλο αυτό, είναι τεράστια συγκίνηση», σημείωσε.
Έπειτα, επισήμανε: «Το λατρεύω να είμαι πάνω στη σκηνή. Όταν βλέπω φώτα και μικρόφωνα, κάτι με πιάνει. Τρελαίνομαι μέσα μου, θέλω να το κάνω στο 100%».
Στο τέλος, ο Zaf αναφέρθηκε στις σπουδές του στη νοσηλευτική, εξηγώντας: «Η νοσηλευτική... κάτι μου έκαναν από μικρός οι επείγοντες καταστάσεις, οπότε το επέλεξα. Το σπούδασα, έκανα την πρακτική μου αλλά η μουσική είναι μεγαλύτερός μου έρωτας».
Το τραγούδι του Zaf για την Eurovision
Το τραγούδι του Zaf για την Eurovision
