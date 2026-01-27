Κατερίνα Στανίση: Είμαστε έτοιμοι, όπου να 'ναι θα βγει η αυτοβιογραφία μου
Την πρώτη φορά που γράφαμε το βιβλίο, νόμιζα ότι ανέβηκε η πίεσή μου, θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια, είπε η τραγουδίστρια
Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η αυτοβιογραφία της Κατερίνας Στανίση, καθώς όπως δήλωσε, θα κυκλοφορήσει σύντομα.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Buongiorno», μιλώντας μεταξύ άλλων για το βιβλίο που θα αναφέρεται στην προσωπική της πορεία και την καριέρα της. Η Κατερίνα Στανίση εξήγησε ότι η διαδικασία της συγγραφή ξεκίνησε το καλοκαίρι, και όπως τόνισε δεν ήταν λίγες οι στιγμές που φορτίστηκε συναισθηματικά, καθώς ανέσυρε μνήνες από τα παιδικά της χρόνια.
Μιλώντας για την επερχόμενη αυτοβιογραφία της, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Άλλο είμαι και άλλο δείχνω πολλές φορές, γιατί δεν μπορείς να τα πεις όλα στην τηλεόραση, σε πέντε λεπτά. Κάτσαμε όλο το καλοκαίρι με 40 βαθμούς και τα είπαμε. Την πρώτη φορά που γράφαμε το βιβλίο, νόμιζα ότι ανέβηκε η πίεση μου, θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια, όλα. Είμαστε έτοιμοι, όπου να 'ναι θα βγει».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τον τίτλο, ξεκαθάρισε πως δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ο τελικός: «Δεν μιλάω και πολύ για τον εαυτό μου, δεν είμαι τόσο καλή στο διαφημιστικό κομμάτι. Έχουμε βρει 2-3 τίτλους, δεν ξέρουμε ακόμα, θα δω».
