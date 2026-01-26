Τριαντάφυλλος για τον γάμο του Κατσούλη και της Ρουμελιώτη: Ήταν να τους παντρέψω
Έκαναν λάθη τα παιδιά και ίσως να έκανα κι εγώ μισό λάθος, είπε ο τραγουδιστής για τη ρήξη στη σχέση του με το ζευγάρι
Για τον γάμο του Σάκη Κατσούλη και της Μαριαλένας Ρουμελιώτη ενημερώθηκε ο Τριαντάφυλλος κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, εξηγώντας πως στο παρελθόν είχαν συμφωνήσει να τους παντρέψει εκείνος.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το απόγευμα της Κυριακής 25 Ιανουαρίου με τους φίλους και τους συγγενείς τους να δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο από την τελετή στα social media τους. Όταν δημοσιογράφος του «Πρωινού» συνάντησε τον τραγουδιστή και του μίλησε για το γεγονός αυτό, ο ίδιος φάνηκε έκπληκτος, καθώς δεν γνώριζε για τον γάμο.
Συγκεκριμένα, ο Τριαντάφυλλος είπε: «Πότε παντρεύτηκαν καλέ; Όντως παντρεύτηκαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη; Δεν έχουμε follow ο ένας τον άλλο, δεν ξέρω γιατί. Δεν στεναχωριέμαι, πάνω απ’ όλα η υγεία, η οικογένειά μου, να είμαστε καλά, όλοι να είναι καλά. Είχα πει ότι θα τους παντρέψω, στο παιχνίδι ήταν όλα καλά, ήμασταν φίλοι, πήραμε το τρόπαιο, μετά όταν γίνανε χίλια δυο στο All Star, κάνανε λάθη τα παιδιά και εγώ ίσως να έκανα μισό λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν τα βάλεις κάτω ένα ένα, είναι έτσι. Από εκεί και πέρα να είναι καλά και υγεία».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο τραγουδιστής αναφέρθηκε σε ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε: «Είχα πάθει δισκοκήλη από το Survivor και μου βγήκε τώρα και όλη αυτή η εβδομάδα ήταν δύσκολη με αυτό που πέρασα, μπήκα στο νοσοκομείο τρεις μέρες. Ενδοφλέβιες, παυσίπονα, χίλια δύο και στο τσακ γλίτωσα το χειρουργείο».
Ο Τριαντάφυλλος, ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη έκαναν κολλητή παρέα όσο ήταν στο Survivor, ωστόσο όταν το ζευγάρι πήγε στο All Star Game τα πράγματα άλλαξαν και απομακρύνθηκαν. Ο Σάκης Κατσούλης είχε πει για το γεγονός αυτό στο Breakfast@Star: «Όταν με ρωτάνε για τον Τριαντάφυλλο, η άποψή μου θα είναι πάντα η ίδια. Είναι ένα μεγάλο παιδί. Ό,τι κι αν έχει συμβεί μεταξύ μας, δεν μπορείς να του κρατήσεις κακία, όπως και σε ένα παιδί που κάνει μια σκανταλιά. Έχουμε ζήσει πολλά πράγματα. Με στενοχώρησε όλο αυτό που έγινε με την οικογένειά μου, όσο εγώ έλειπα και δεν μπορούσα να απαντήσω. Με στενοχώρησε, γιατί το έχει ζήσει και ο Τριαντάφυλλος, να λείπει και να μιλάνε άλλοι για εκείνον, χωρίς να μπορεί να απαντήσει. Περίμενα ότι θα το σεβαστεί. Το γυαλί που σπάει, δεν ξανακολλάει ποτέ με τον ίδιο τρόπο».
