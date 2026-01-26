Τριαντάφυλλος για τον γάμο του Κατσούλη και της Ρουμελιώτη: Ήταν να τους παντρέψω

Συγκεκριμένα, ο Τριαντάφυλλος είπε: «Πότε παντρεύτηκαν καλέ; Όντως παντρεύτηκαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη; Δεν έχουμε follow ο ένας τον άλλο, δεν ξέρω γιατί. Δεν στεναχωριέμαι, πάνω απ’ όλα η υγεία, η οικογένειά μου, να είμαστε καλά, όλοι να είναι καλά. Είχα πει ότι θα τους παντρέψω, στο παιχνίδι ήταν όλα καλά, ήμασταν φίλοι, πήραμε το τρόπαιο, μετά όταν γίνανε χίλια δυο στο All Star, κάνανε λάθη τα παιδιά και εγώ ίσως να έκανα μισό λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή. Αν τα βάλεις κάτω ένα ένα, είναι έτσι. Από εκεί και πέρα να είναι καλά και υγεία».





