Κωνσταντίνος Αργυρός: Η στιγμή που παίκτες του Big Brother Αλβανίας χορεύουν το τραγούδι του, δείτε βίντεο
Οι διαγωνιζόμενοι διασκέδαζαν με το «Νερό» που κυκλοφόρησε ο τραγουδιστής τον περασμένο Νοέμβριο
Ένα βίντεο με τους παίκτες του Big Brother της Αλβανίας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς χορεύουν και τραγουδούν ένα από τα κομμάτια του Κωνσταντίνου Αργυρού.
Ο τραγουδιστής κυκλοφόρησε το τραγούδι «Νερό» τον Νοέμβριο του 2025, το οποίο είναι σε συνεργασία με τον Noizy, έναν τραγουδιστή Αλβανικής καταγωγής, και σε ένα από τα τελευταία επεισόδια του ριάλιτι οι διαγωνιζόμενοι διασκεδάζουν ακούγοντάς το.
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει δώσει αρκετές συναυλίες στην Αλβανία, κυρίως στα Τίρανα. Το καλοκαίρι του 2025 πραγματοποίησε επίσης εμφανίσεις στη γειτονική χώρα, στο πλαίσιο της περιοδείας του.
@topchanneltvalbania
Momente pozitive në shtëpi, banorët hedhin valle në living♬ original sound - Top Channel - Big Brother Vip
@topchanneltvalbania
Momente pozitive në shtëpi, banorët kërcejnë në oborr♬ original sound - Top Channel - Big Brother Vip
