Κωνσταντίνος Αργυρός: Η στιγμή που παίκτες του Big Brother Αλβανίας χορεύουν το τραγούδι του, δείτε βίντεο
GALA
Κωνσταντίνος Αργυρός Αλβανία Big Brother

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η στιγμή που παίκτες του Big Brother Αλβανίας χορεύουν το τραγούδι του, δείτε βίντεο

Οι διαγωνιζόμενοι διασκέδαζαν με το «Νερό» που κυκλοφόρησε ο τραγουδιστής τον περασμένο Νοέμβριο

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η στιγμή που παίκτες του Big Brother Αλβανίας χορεύουν το τραγούδι του, δείτε βίντεο
Στέλλα Μούτσιου
5 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα βίντεο με τους παίκτες του Big Brother της Αλβανίας κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς χορεύουν και τραγουδούν ένα από τα κομμάτια του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Ο τραγουδιστής κυκλοφόρησε το τραγούδι «Νερό» τον Νοέμβριο του 2025, το οποίο είναι σε συνεργασία με τον Noizy, έναν τραγουδιστή Αλβανικής καταγωγής, και σε ένα από τα τελευταία επεισόδια του ριάλιτι οι διαγωνιζόμενοι διασκεδάζουν ακούγοντάς το.

Δείτε τα βίντεο

@topchanneltvalbania

Momente pozitive në shtëpi, banorët hedhin valle në living

♬ original sound - Top Channel - Big Brother Vip
@topchanneltvalbania

Momente pozitive në shtëpi, banorët kërcejnë në oborr

♬ original sound - Top Channel - Big Brother Vip
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει δώσει αρκετές συναυλίες στην Αλβανία, κυρίως στα Τίρανα. Το καλοκαίρι του 2025 πραγματοποίησε επίσης εμφανίσεις στη γειτονική χώρα, στο πλαίσιο της περιοδείας του.
Στέλλα Μούτσιου
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης