Τα επτά μέτρα άμεσης εφαρμογής για την στήριξη των πολιτών: Από τα 150 ευρώ για κάθε παιδί έως τις 72 δόσεις

Στην τελική ευθεία το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ – Από Ιούνιο και Ιούλιο ξεκινούν οι πρώτες καταβολές και ρυθμίσεις για χιλιάδες δικαιούχους

τελική ευθεία μπαίνουν 6+1 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης νοικοκυριών, μισθωτών, επαγγελματιών και



Πρόκειται κυρίως για



«Η πολιτική του οικονομικού επιτελείου στρατηγικά παραμένει η διανομή του πλεονάσματος με τρόπο δίκαιο. Ενός πλεονάσματος που δεν βασίζεται όπως λέει η αντιπολίτευση στους φόρους- πολύ περισσότερο τους έμμεσους- αλλά στην ανάπτυξη, την τόνωση των επενδύσεων και φυσικά την πάταξη της φοροδιαφυγής. Και φυσικά δεν πρόκειται για προεκλογικές παροχές καθώς αταλάντευτα ξεκαθαρίζουμε έναν εκλογικό ορίζοντα έως την άνοιξη του 2027. Οι φιλολαϊκές μας πολιτικές είναι αποσυνδεδεμένες από το πολιτικό σκηνικό. Το έχουμε αποδείξει εξάλλου καθώς και πέρυσι δώσαμε σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς να υπάρχει ενδεχόμενο καλπών. Είμαστε full time φιλολαϊκοί κι όχι part time», αναφέρει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος.



Πληρωμές από Ιούνιο Στην πρώτη γραμμή των μέτρων άμεσης εφαρμογής βρίσκεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά. Βάσει της διάταξης (άρθρο 16 του πολυνομοσχεδίου) προβλέπεται να καταβληθεί τις επόμενες ημέρες, μέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο.







Ειδική πρόβλεψη γίνεται και για τέκνα που έχουν γεννηθεί το 2026 (μέχρι 31 Ιουλίου, δηλαδή ακόμα και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου) για τα οποία, όμως, πρέπει οι γονείς να υποβάλουν αίτηση απόδοσης ΑΦΜ έως 10 Αυγούστου, προκειμένου να τους καταβληθεί στη συνέχεια το σχετικό ποσόν.



Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση ορίζεται πως μένει αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συνυπολογίζεται σε εισοδηματικά όρια άλλων παροχών.



Νέα μέτρα από 1η Ιουλίου 'Αλλα άρθρα του προς ψήφιση νομοσχεδίου προβλέπουν ακόμη έξι νέα



1. από την 1η Ιουλίου ξεκινά η καταβολή επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ύψους 300 ευρώ το μήνα, σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπουργεία, κρατικούς φορείς και οργανισμούς, ανεξάρτητες ή δικαστικές αρχές, σε θέσεις όπου προβλέπεται η χορήγηση προσωπικής διαφοράς και με την οποία η παροχή θα συμψηφίζεται. Για παράδειγμα, υπάλληλος με προσωπική διαφορά 200 ευρώ, αυτή από Ιούλιο μηδενίζεται και θα δει μόνιμη αύξηση 100 ευρώ στο μισθό του. Πρόκειται για παροχή που θα ισχύει και για όσους θα προσλαμβάνονται στο εξής στις θέσεις αυτές.



2. από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου το αργότερο) ενεργοποιείται και η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών για φυσικά πρόσωπα, από 1.250 σε 1.600 ευρώ.



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3. μέσα στον Ιούλιο, αμέσως μόλις εκδοθεί και η σχετική εφαρμοστική εγκύκλιος, ενεργοποιείται και η νέα δυνατότητα άρσης κατασχέσεων λογαριασμών για βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, εφόσον εξοφλήσουν το 1/4 της οφειλής τους και ρυθμίσουν τα λοιπά χρέη τους, δίνοντας άμεση διέξοδο για την αποδέσμευση όλων των λογαριασμών τους, σε οφειλέτες που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς κατάσχεσης.



4. μετά τη δημοσίευση του νόμου ενεργοποιείται επίσης και η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, για να μπορέσουν οι οφειλέτες να αποπληρώσουν παλαιά χρέη προς τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση (ΑΑΔΕ) σε έως 6 χρόνια -αντί δύο έτη που επιτρέπει η "πάγια" ρύθμιση των 24 δόσεων. Καλύπτει οφειλές που είχαν δημιουργηθεί πριν το 2024, εφόσον δεν ήταν σε ενεργή ρύθμιση την 21.4.2026. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να υποβληθεί έως 31.12.2026 το αργότερο, στην πλατφόρμα myAADE όπου θα εμφανιστεί η σχετική επιλογή. 'Αμεσα ο οφειλέτης ανακτά αποδεικτικό ενημερότητας ενώ, για όσους ενταχθούν, προβλέπεται και δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης με απαλλαγή από τους αναλογούντες τόκους της ρύθμισης. Ορίζεται ελάχιστη δόση από 30 ευρώ και η πρώτη καταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 ημερών από την αίτηση, αλλιώς η ρύθμιση χάνεται.



5. παράλληλα



Στηννοικοκυριών, μισθωτών, επαγγελματιών και συνταξιούχων , οι οποίες θα εφαρμοστούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, αμέσως δηλαδή μόλις ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο έχει κατατεθεί και συζητείται ήδη στην Βουλή.Πρόκειται κυρίως για μέτρα τα οποία ανακοίνωσε τον Μάρτιο ο πρωθυπουργός, μετά και την ανακοίνωση της Eurostat η οποία επιβεβαίωσε την δημοσιονομική υπεραπόδοση που κατέγραψε η Ελλάδα το 2025.«Η πολιτική του οικονομικού επιτελείου στρατηγικά παραμένει η διανομή του πλεονάσματος με τρόπο δίκαιο. Ενός πλεονάσματος που δεν βασίζεται όπως λέει η αντιπολίτευση στους φόρους- πολύ περισσότερο τους έμμεσους- αλλά στην ανάπτυξη, την τόνωση των επενδύσεων και φυσικά την πάταξη της φοροδιαφυγής. Και φυσικά δεν πρόκειται για προεκλογικές παροχές καθώς αταλάντευτα ξεκαθαρίζουμε έναν εκλογικό ορίζοντα έως την άνοιξη του 2027. Οι φιλολαϊκές μας πολιτικές είναι αποσυνδεδεμένες από το πολιτικό σκηνικό. Το έχουμε αποδείξει εξάλλου καθώς και πέρυσι δώσαμε σε πολλές κοινωνικές κατηγορίες χωρίς να υπάρχει ενδεχόμενο καλπών. Είμαστε full time φιλολαϊκοί κι όχι part time», αναφέρει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,Στην πρώτη γραμμή των μέτρων άμεσης εφαρμογής βρίσκεται. Βάσει της διάταξης (άρθρο 16 του πολυνομοσχεδίου) προβλέπεται να καταβληθεί τις επόμενες ημέρες, μέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο. Η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ ανά τέκνο και το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 40.000 ευρώ για ζευγάρια (ή 39.000 για μονογονεϊκές οικογένειες) με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Τα ποσά θα κατατεθούν χωρίς αίτηση στο λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που έχουν δηλώσει στην ΑΑΔΕ οι δικαιούχοι.Ειδική πρόβλεψη γίνεται και για τέκνα που έχουν γεννηθεί το 2026 (μέχρι 31 Ιουλίου, δηλαδή ακόμα και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου) για τα οποία, όμως, πρέπει οι γονείς να υποβάλουν αίτηση απόδοσης ΑΦΜ έως 10 Αυγούστου, προκειμένου να τους καταβληθεί στη συνέχεια το σχετικό ποσόν.Σε κάθε περίπτωση, η ενίσχυση ορίζεται πως μένει αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συνυπολογίζεται σε εισοδηματικά όρια άλλων παροχών.'Αλλα άρθρα τουπροβλέπουν ακόμη έξι νέα μέτρα και παροχές:1. από την 1η Ιουλίου ξεκινά η καταβολή επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ύψους 300 ευρώ το μήνα, σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπουργεία, κρατικούς φορείς και οργανισμούς, ανεξάρτητες ή δικαστικές αρχές, σε θέσεις όπου προβλέπεται η χορήγηση προσωπικής διαφοράς και με την οποία η παροχή θα συμψηφίζεται. Για παράδειγμα, υπάλληλος με προσωπική διαφορά 200 ευρώ, αυτή από Ιούλιο μηδενίζεται και θα δει μόνιμη αύξηση 100 ευρώ στο μισθό του. Πρόκειται για παροχή που θα ισχύει και για όσους θα προσλαμβάνονται στο εξής στις θέσεις αυτές.2. από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου το αργότερο) ενεργοποιείται και η αύξηση του ακατάσχετου τραπεζικών λογαριασμών για φυσικά πρόσωπα, από 1.250 σε 1.600 ευρώ.Η ρύθμιση αφορά οφειλές τόσο έναντι του Δημοσίου, όσο και ιδιωτών (προς τράπεζες, προμηθευτές κλπ) και «απελευθερώνει» ποσά έως 350 ευρώ επιπλέον κάθε μήνα (έως και 4.200 ευρώ το χρόνο δηλαδή) για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που τελούν ήδη σε μέτρα είσπραξης, ή και για όσους βρίσκονται στον «προθάλαμο» των κατασχέσεων χωρίς να τους έχει ακόμα επιβληθεί. Η δυνατότητα δίδεται για έναν (και μόνον) λογαριασμό τον οποίον πρέπει να έχουν ορίσει ως ακατάσχετο, με δήλωση που έχουν υποβάλει οι ίδιοι τόσο στην ΑΑΔΕ, όσο και στην τράπεζά τους.3. μέσα στον Ιούλιο, αμέσως μόλις εκδοθεί και η σχετική εφαρμοστική εγκύκλιος, ενεργοποιείται και η νέα δυνατότητα άρσης κατασχέσεων λογαριασμών για βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, εφόσον εξοφλήσουν το 1/4 της οφειλής τους και ρυθμίσουν τα λοιπά χρέη τους, δίνοντας άμεση διέξοδο για την αποδέσμευση όλων των λογαριασμών τους, σε οφειλέτες που βρίσκονται ήδη σε καθεστώς κατάσχεσης.4. μετά τη δημοσίευση του νόμου ενεργοποιείται επίσης και η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, για να μπορέσουν οι οφειλέτες να αποπληρώσουν παλαιά χρέη προς τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση (ΑΑΔΕ) σε έως 6 χρόνια -αντί δύο έτη που επιτρέπει η "πάγια" ρύθμιση των 24 δόσεων. Καλύπτει οφειλές που είχαν δημιουργηθεί πριν το 2024, εφόσον δεν ήταν σε ενεργή ρύθμιση την 21.4.2026. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να υποβληθεί έως 31.12.2026 το αργότερο, στην πλατφόρμα myAADE όπου θα εμφανιστεί η σχετική επιλογή. 'Αμεσα ο οφειλέτης ανακτά αποδεικτικό ενημερότητας ενώ, για όσους ενταχθούν, προβλέπεται και δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης με απαλλαγή από τους αναλογούντες τόκους της ρύθμισης. Ορίζεται ελάχιστη δόση από 30 ευρώ και η πρώτη καταβολή πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 ημερών από την αίτηση, αλλιώς η ρύθμιση χάνεται.5. παράλληλα ενεργοποιείται αντίστοιχη ρύθμιση έως 72 δόσεων και για οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικά ταμεία, ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ). Αφορά χρέη που ανάγονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, δεν τελούσαν σε ρύθμιση κατά την 21η Απριλίου 2026 και έχουν ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ.

6. τέλη Ιουλίου ανοίγει όμως και ο εξωδικαστικός μηχανισμός, για οφειλέτες με χρέη κάτω από 10.000 ευρώ οι οποίοι ως τώρα αποκλείονταν αυτομάτως από τα «κουρέματα» οφειλών και τις έως 240 δόσεις για οφειλές στο δημόσιο (ή τις έως 420 δόσεις προς τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς) που αυτός προσφέρει.



Η σχετική διάταξη (άρθρο 13) που μειώνει το ελάχιστο όριο οφειλών για ένταξη από 10.000 σε 5.000 ευρώ, ενεργοποιείται έναν μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου, για να δοθεί χρόνος να ολοκληρωθούν οι τεχνικές αλλαγές στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού.



Από Σεπτέμβριο… και άλλα νέα μέτρα Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει όμως και επιπλέον παροχές ή μέτρα στήριξης, τα οποία ενεργοποιούνται μετά το καλοκαίρι. Από τον Σεπτέμβριο ξεκινά η δεύτερη μεγάλη φάση των παρεμβάσεων: προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού, επιδότηση δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, αλλά και αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτους, από 250 σε 300 ευρώ, με διευρυμένα κριτήρια για την ένταξη περισσότερων δικαιούχων.



«Είναι σαφές το μήνυμα που στέλνουμε ως κυβέρνηση στην κοινωνία, λίγους μήνες πριν τη ΔΕΘ. Μήνυμα στήριξης σειράς κοινωνικών ομάδων. Μήνυμα που αποτυπώνει καθαρά την πρόθεση παροχής βοήθειας σε συνταξιούχους, οικογένειες, παιδιά, με ταυτόχρονο προσανατολισμό στην επίλυση θεμάτων στέγασης αλλά και δράσεις για όσους αναζητούν διεξόδους από τα ιδιωτικά τους χρέη», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος.