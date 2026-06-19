Εντοπίστηκε στην Κρήτη ο ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας, συνελήφθη για ναρκωτικά

Οι Αρχές τον θεωρούν βασικό ύποπτο για την εξαφάνιση της 45χρονης - Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί τον εντόπισαν μόνο του μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή Αγιά





Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί τον εντόπισαν μέσα σε αυτοκίνητο, στην περιοχή Αγιά, όπου κρυβόταν.





Οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, κινητοποιήθηκαν άμεσα, χαρτογραφώντας πιθανές διαδρομές και με στενή επιτήρηση λίγο μετά τις 11 το βράδυ, τον εντόπισαν σε περιοχή κοντά στην πόλη των Χανίων.



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«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι. Μετά που αυτός εξαφανίστηκε και τώρα που εμφανίστηκε, περιμένω πάλι να δω την αλλαγή. Φαντάζομαι ότι θα έχει πει κάποια πράγματα τα οποία θα αλλάξουν πάλι όλο το…», είπε ο αδερφός της μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ».



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«Μακάρι να λυθεί εντελώς».



Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως και πρέπει να τελειώσει, να μας πει τι έχει κάνει με την αδερφή μου. Θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 45χρονη έφυγε από το σπίτι της το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), περίπου στις 14:00 το μεσημέρι. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον εν λόγω αλλοδαπό εργάτη γης προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου καταγράφηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.



Οι Αρχές εντόπισαν στην Κρήτη τον ενοικιαστή της Σταυρούλας Λεβεντάκη που είναι αγνοοούμενη από τα τέλη Μαΐου. Ο εν λόγω άνδρας, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας που είχε εξαφανιστεί από το πρωί της Πέμπτης (18/6), θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης γυναίκας.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι αστυνομικοί τον εντόπισαν μέσα σε αυτοκίνητο, στην περιοχή Αγιά, όπου κρυβόταν.και τον συνέλαβαν με την κατηγορία περί ναρκωτικών. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία, καθώς σε χώρο που χρησιμοποιούσε εντοπίστηκαν δενδρύλλια κάνναβης, υπόθεση για την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.Οι άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, κινητοποιήθηκαν άμεσα, χαρτογραφώντας πιθανές διαδρομές και με στενή επιτήρηση λίγο μετά τις 11 το βράδυ, τον εντόπισαν σε περιοχή κοντά στην πόλη των Χανίων. αδερφός της 45χρονης πρόσφατα απηύθυνε έκκληση για βοήθεια καθώς οι φόβοι του ότι μπορεί να έχει συμβεί κάποιο κακό στην αδελφή του έχουν αρχίσει να φουντώνουν.«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι. Μετά που αυτός εξαφανίστηκε και τώρα που εμφανίστηκε, περιμένω πάλι να δω την αλλαγή. Φαντάζομαι ότι θα έχει πει κάποια πράγματα τα οποία θα αλλάξουν πάλι όλο το…», είπε ο αδερφός της μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ».Ο ενοικιαστής βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, με τον αδερφό της αγνοούμενης να ζητά απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα.«Μακάρι να λυθεί εντελώς».Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως και πρέπει να τελειώσει, να μας πει τι έχει κάνει με την αδερφή μου. Θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 45χρονη έφυγε από το σπίτι της το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), περίπου στις 14:00 το μεσημέρι. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον εν λόγω αλλοδαπό εργάτη γης προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου καταγράφηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράδοση των χρημάτων έγινε κανονικά, ωστόσο από εκείνο το χρονικό σημείο ή ένδειξη για την πορεία της.



Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις Αρχές αρκετές ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου, από τον αδελφό της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθυστέρηση οφείλεται σε οικογενειακές δυσκολίες και στην περιορισμένη επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν ιδιαίτερα στενές τα τελευταία χρόνια, η Σταυρούλα επισκεπτόταν το πατρικό τους σπίτι και η 45χρονη δεν είχε εκφράσει πότε ανησυχίες ή προβληματισμούς που θα μπορούσαν να προμηνύουν μια τέτοια εξέλιξη.