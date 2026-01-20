Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος μου με άλλαξε, τώρα καταλαβαίνω το «μπαίνω μπροστά να φάω σφαίρα για το παιδί μου»
Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος μου με άλλαξε, τώρα καταλαβαίνω το «μπαίνω μπροστά να φάω σφαίρα για το παιδί μου»
Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα στον κόσμο από το να μπορείς να πιάνεις αγκαλιά το δικό σου παιδί, ανέφερε ο τραγουδιστής
Τη ριζική αλλαγή που έφερε στη ζωή του ο ερχομός του γιου του περιέγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, τονίζοντας ότι πλέον κατανοεί απόλυτα το συναίσθημα της απόλυτης αυτοθυσίας του γονιού για το παιδί του.
Ο τραγουδιστής μίλησε για την αλλαγή που έφερε στη ζωή του ο ερχομός του γιου του, Βασίλη, και για το πώς τον επηρέασε συναισθηματικά και προσωπικά.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast του ραδιοφωνικού σταθμού Rythmos 9.49, απόσπασμα της οποία προβλήθηκε την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στην εκπομπή «Happy Day», ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε: «Το παιδί με άλλαξε από την άποψη ότι απέκτησε ουσιαστικό νόημα η ζωή μου. Δηλαδή δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα στον κόσμο, το να μπορείς να πιάνεις αγκαλιά το δικό σου παιδί. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνω το "μπαίνω μπροστά να φάω σφαίρα για το παιδί μου"».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dft8pk1ea8sp)
Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε στις σκέψεις που κάνει για το μέλλον: «Σκέφτομαι πώς θα είμαι σε δέκα χρόνια. Καλύτερα να μην μοιραστώ αυτά που σκέφτομαι για το μέλλον γιατί πολλές φορές είναι ακραία αυτά που σκέφτομαι. Αλλά αν δεν σκεφτείς και ακραία, δεν θα φτάσεις και πουθενά».
Δείτε το βίντεο
