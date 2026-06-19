Μαρία Ιωαννίδου για Ναταλία Γερμανού: Την αγαπώ, μου λείπει, κάποτε ήμασταν σαν αδερφές
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Μαρία Ιωαννίδου Ναταλία Γερμανού

Μαρία Ιωαννίδου για Ναταλία Γερμανού: Την αγαπώ, μου λείπει, κάποτε ήμασταν σαν αδερφές

Κάναμε πολλή παρέα, τώρα δεν βλεπόμαστε συχνά, πρόσθεσε η ηθοποιός για την παρουσιάστρια και κόρη του Φρέντυ Γερμανού

Μαρία Ιωαννίδου για Ναταλία Γερμανού: Την αγαπώ, μου λείπει, κάποτε ήμασταν σαν αδερφές
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Με θερμά λόγια μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου για τη Ναταλία Γερμανού, εκφράζοντας την αγάπη της για εκείνη. Η ηθοποιός και χήρα του Φρέντυ Γερμανού πως λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων της παρουσιάστριας δεν έχει όσο στενή επαφή θα ήθελε. Η πιο συχνή επικοινωνία που είχε στο παρελθόν με την κόρη του αείμνηστου δημοσιογράφου είναι κάτι που της λείπει πολύ.

«Αγαπώ πολύ τη Ναταλία. Είναι η κόρη του Φρέντυ μου. Κάποτε ήμασταν σαν αδελφές. Κάναμε πολλή παρέα. Τώρα δεν βλεπόμαστε συχνά, γιατί είναι πολύ απασχολημένη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μου λείπει», εκμυστηρεύτηκε η Μαρία Ιωαννίδου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Λοιπόν.

Σε ερώτηση για τον αν εξακολουθεί να νιώθει την παρουσία του Φρέντυ Γερμανού, η ηθοποιός τόνισε ότι παραμένει βαθιά χαραγμένη στη ζωή της. Ακόμη και αν κάποιοι αντιμετώπισαν με ειρωνεία όσα ένιωθε, εκείνη δεν ντρεπόταν να μιλάει δημοσίως. «Την αισθανόμουν πολύ έντονα. Μπορεί κάποιοι να με είπαν ψώνιο γι’ αυτό, αλλά δεν με πειράζει. Καθόμουν σε έναν συγκεκριμένο καναπέ και αισθανόμουν το κάθισμα να βουλιάζει σαν να καθόταν εκεί. Ήταν τρομερό συναίσθημα. Ο Φρέντυ υπάρχει πάντα στο μυαλό μου», υποστήριξε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
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