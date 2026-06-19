Μπέσσυ Αργυράκη για τον σύζυγό της: Τον ζήλευα πολύ γιατί ήταν πανέμορφος και πετυχημένος γιατρός
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Μπέσσυ Αργυράκη Σύζυγος

Μπέσσυ Αργυράκη για τον σύζυγό της: Τον ζήλευα πολύ γιατί ήταν πανέμορφος και πετυχημένος γιατρός

Όταν έμεινα έγκυος ζήλευα ακόμη περισσότερο, εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια

Μπέσσυ Αργυράκη για τον σύζυγό της: Τον ζήλευα πολύ γιατί ήταν πανέμορφος και πετυχημένος γιατρός
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Ζήλια εξομολογήθηκε πως είχε νιώσει στο παρελθόν η Μπέσσυ Αργυράκη λόγω της εξωτερικής εμφάνισης και της επαγγελματικής επιτυχίας του συζύγου της. Η τραγουδίστρια και ο Λευτέρης Νικόλιζας μετρούν πάνω από σαράντα χρόνια κοινής πορείας και έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. 

Η εγκυμοσύνη και οι αλλαγές στο σώμα της, τόνισε η Μπέσσυ Αργυράκη, ενίσχυσαν τις ανασφάλειές της, κάνοντας τα συναισθήματα αυτά ακόμη πιο έντονα. Με τον καιρό, όμως τέτοιου είδους ζητήματα έπαψαν να την απασχολούν.

Στο πλαίσιο συνέντευξής της στο περιοδικό Λοιπόν, η τραγουδίστρια ρωτήθηκε αν ήρθε αντιμέτωπη με το συναίσθημα της ζήλιας κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον σύζυγό της. «Εγώ τον ζήλευα πολύ. Εκείνος προσπαθούσε να το κρύψει, όχι πάντα. Εγώ τον ζήλευα γιατί ήταν ένας πανέμορφος και πετυχημένος γιατρός. Είχα μείνει έγκυος και ζήλευα ακόμη περισσότερο. Είχα ανασφάλειες που άλλαζε το σώμα μου. Τώρα, πια, δεν έχουμε τέτοια θέματα», είπε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ άλλων, εξήγησε πως εκείνη και ο άντρας της πολύ γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι είχαν πολλά κοινά σημεία. Ακόμη και οι διαφωνίες που ανέκυπταν δεν άφηναν σημάδια στη σχέση τους. «Είμαστε 41 χρόνια μαζί. Έχουμε βρει ο ένας τα κουμπιά του άλλου και είμαστε ένα ζευγάρι που είχε την τύχη να ταιριάξει από την πρώτη στιγμή. Και αν κάποιες φορές διαφωνούσαμε σε κάτι, μπορώ να πω ότι και εκείνος και εγώ το αφήναμε πίσω και προχωρούσαμε. Δεν έγινε πληγή. Γινόταν επιδερμικά», επισήμανε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO
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