Βασίλειος Κωστέτσος για τον θάνατο της μητέρας του: Δεν αξίζει να περάσει κανείς τον Γολγοθά που περάσαμε εμείς
Βασίλειος Κωστέτσος για τον θάνατο της μητέρας του: Δεν αξίζει να περάσει κανείς τον Γολγοθά που περάσαμε εμείς
Δεν έχει σχέση με καμία άλλη αρρώστια, είπε ο σχεδιαστής μόδας αναφερόμενος στη μάχη που έδωσε η μητέρα του με την ALS
Στην απώλεια της μητέρας του, η οποία έδινε μάχη με την ALS, αναφέρθηκε ο Βασίλειος Κωστέτσος, κάνοντας λόγο «Γολγοθά». Ο σχεδιαστής μόδας τόνισε πόσο επίπονο είναι για κάποιον να βλέπει τον δικό του άνθρωπο να «χάνεται» από μια αρρώστια που του στερεί σταδιακά την αναπνοή και την κίνησή του. Ευχήθηκε μάλιστα κανείς να μην περάσει όσα βίωσε η οικογένειά του.
Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», ο Βασίλειος Κωστέτσος είπε αναφερόμενος στη μητέρα του, την Παρασκευή 19 Ιουνίου: «Είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται και δεν διαχειρίζεται ποτέ. Είναι κάτι που δεν αξίζει να περάσει κανένας άνθρωπος, τον Γολγοθά αυτόν που περάσαμε εμείς και όλοι όσοι έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους από αυτή την αρρώστια. Δεν έχει σχέση με καμία άλλη αρρώστια, να βλέπεις τον άνθρωπό σου να μην μπορεί να αναπνεύσει, να κουνηθεί, να καταπιεί, να μπορεί να κουνήσει μόνο τα μάτια που είναι καρφωμένα σε ένα κενό και κοιτάνε σαν να λένε “ας με πάρει ο Θεός”».
Δείτε το βίντεο
Ο σχεδιαστής μόδας περιέγραψε τη μητέρα του ως μια γυναίκα-σύμβολο, τονίζοντας επίσης ότι η απώλεια δεν ξεπερνιέται ποτέ. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Η μητέρα μου, δεν ήταν μια απλή μάνα, ήταν μια μάνα σύμβολο. Γενναία, πάντα με το χαμόγελο, και ποτέ έλεγε κακή κουβέντα για κανέναν. Ήταν η έμπνευσή μου, μια καλλονή, η οποία ποτέ δεν πρόβαλε την ομορφιά της. Η απώλεια δεν διαχειρίζεται. Εκεί που νομίζεις ότι το ξέχασες, εκεί πάλι σου έρχεται. Πάντα θα υπάρχει. Πάντα θα τη σκέφτομαι και πάντα θα μου λείπει».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», ο Βασίλειος Κωστέτσος είπε αναφερόμενος στη μητέρα του, την Παρασκευή 19 Ιουνίου: «Είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται και δεν διαχειρίζεται ποτέ. Είναι κάτι που δεν αξίζει να περάσει κανένας άνθρωπος, τον Γολγοθά αυτόν που περάσαμε εμείς και όλοι όσοι έχουν χάσει δικούς τους ανθρώπους από αυτή την αρρώστια. Δεν έχει σχέση με καμία άλλη αρρώστια, να βλέπεις τον άνθρωπό σου να μην μπορεί να αναπνεύσει, να κουνηθεί, να καταπιεί, να μπορεί να κουνήσει μόνο τα μάτια που είναι καρφωμένα σε ένα κενό και κοιτάνε σαν να λένε “ας με πάρει ο Θεός”».
Δείτε το βίντεο
Ο σχεδιαστής μόδας περιέγραψε τη μητέρα του ως μια γυναίκα-σύμβολο, τονίζοντας επίσης ότι η απώλεια δεν ξεπερνιέται ποτέ. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Η μητέρα μου, δεν ήταν μια απλή μάνα, ήταν μια μάνα σύμβολο. Γενναία, πάντα με το χαμόγελο, και ποτέ έλεγε κακή κουβέντα για κανέναν. Ήταν η έμπνευσή μου, μια καλλονή, η οποία ποτέ δεν πρόβαλε την ομορφιά της. Η απώλεια δεν διαχειρίζεται. Εκεί που νομίζεις ότι το ξέχασες, εκεί πάλι σου έρχεται. Πάντα θα υπάρχει. Πάντα θα τη σκέφτομαι και πάντα θα μου λείπει».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα