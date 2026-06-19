Ερωτευμένος ο Τζέισον Μομόα στο κόκκινο χαλί: Τα φιλιά με τη σύντροφό του Άντρια Αρχόνα, δείτε βίντεο
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Τζέισον Μομόα Φιλί Άντρια Αρχόνα

Ερωτευμένος ο Τζέισον Μομόα στο κόκκινο χαλί: Τα φιλιά με τη σύντροφό του Άντρια Αρχόνα, δείτε βίντεο

Το ζευγάρι βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Supergirl» στο Λονδίνο την Πέμπτη 18 Ιουνίου και δεν έλειψαν τα τρυφερά στιγμιότυπα μπροστά στις κάμερες

Ερωτευμένος ο Τζέισον Μομόα στο κόκκινο χαλί: Τα φιλιά με τη σύντροφό του Άντρια Αρχόνα, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ερωτευμένος είναι ο Τζέισον Μομόα, ο οποίος δεν σταμάτησε να φιλά τη σύντροφό του Άντρια Αρχόνα σε εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί.

Το ζευγάρι που είναι μαζί από τον Μάιο του 2024, βρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «Supergirl» στο Λονδίνο την Πέμπτη 18 Ιουνίου και ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον Lobo, παρουσιάστηκε φορώντας ένα σκούρο κοστούμι, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, η οποία επέλεξε ένα εντυπωσιακό κόκκινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ. Οι δυο τους  αντάλλαξαν τρυφερά στιγμιότυπα μπροστά στις κάμερες, δείχνοντας πιο ευτυχισμένοι και δεμένοι από ποτέ.

Δείτε το βίντεο

@parismatch #jasonmomoa #supergirl #adriaarjona #couple #whattowatch ♬ original sound - i

Η νέα ταινία «Supergirl» αποτελεί τη δεύτερη κυκλοφορία του ανανεωμένου σύμπαντος της DC, μετά το «Superman» του 2025 σε σκηνοθεσία Τζέιμς Γκαν, το οποίο σημείωσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία παγκοσμίως.

Φωτογραφία άρθρου: AP Associated Press
Γεωργία Κοτζιά
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