«Κινδυνεύει η ζωή μου» λέει ο 43χρονος για την εξαφάνιση της Σταυρούλας - «Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του» η απάντηση του αδελφού

Συνεχίζεται η εξέταση του ενοικιαστή που έχει συλληφθεί για ναρκωτικά - Σοβαρές καταγγελίες για απειλές από τον 43χρονο και αιχμηρή απάντηση του αδελφού της 45χρονης μέσα από το «Φως στο Τούνελ» - Τι λέει η οικιακή βοηθός που βοηθούσε τους γονείς της αγνοούμενης

Κρήτη, όπως αποτυπώθηκε μέσα από τις αποκαλύψεις στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Ο 43χρονος ενοικιαστής της κατοικίας της, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, μιλά για απειλές κατά της ζωής του, ενώ ο αδελφός της αγνοούμενης απορρίπτει τους ισχυρισμούς του και ζητά απαντήσεις για την τύχη της.



«Κινδυνεύει η ζωή μου» – Οι καταγγελίες του 43χρονου Ο ενοικιαστής, που μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», πριν τη σύλληψή του για ναρκωτικά, υποστήριξε ότι δέχεται απειλές και ότι βρίσκεται στο στόχαστρο μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση.







Όπως ισχυρίστηκε, άτομο εισέβαλε στο σπίτι του οπλισμένο και του ζήτησε να παραμείνει σιωπηλός, ενώ υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές συνδέονται με πρόσωπα από το περιβάλλον της οικογένειας της αγνοούμενης.



Παράλληλα, άφησε αιχμές για εμπλοκή του αδελφού της 45χρονης, υποστηρίζοντας ότι οι απειλές συνδέονται με την υπόθεση και με οικονομικές διαφορές που, όπως ισχυρίζεται, σχετίζονται με περιουσιακά ζητήματα.







– Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;



– Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.



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– Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.



– Δημοσιογράφος: Δηλαδή;



– Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές.



Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης και με βαριές αλληλοκατηγορίες συνεχίζεται η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην, όπως αποτυπώθηκε μέσα από τις αποκαλύψεις στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Ο 43χρονος ενοικιαστής της κατοικίας της, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, μιλά για απειλές κατά της ζωής του, ενώ ο αδελφός της αγνοούμενης απορρίπτει τους ισχυρισμούς του και ζητά απαντήσεις για την τύχη της. Ο 43χρονος, εξεταζόμενος από την αστυνομία έως τώρα δεν έχει πει κάτι που να ρίχνει φως στο τι έχει συμβεί με την εξαφανισμένη γυναίκαΟ ενοικιαστής, που μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», πριν τη σύλληψή του για ναρκωτικά, υποστήριξε ότι δέχεται απειλές και ότι βρίσκεται στο στόχαστρο μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση.«Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για πίεση ώστε να μην αποκαλύψει στοιχεία για την εξαφάνιση της 45χρονης.Όπως ισχυρίστηκε, άτομο εισέβαλε στο σπίτι του οπλισμένο και του ζήτησε να παραμείνει σιωπηλός, ενώ υποστήριξε ότι οι ενέργειες αυτές συνδέονται με πρόσωπα από το περιβάλλον της οικογένειας της αγνοούμενης.Παράλληλα, άφησε αιχμές για εμπλοκή του αδελφού της 45χρονης, υποστηρίζοντας ότι οι απειλές συνδέονται με την υπόθεση και με οικονομικές διαφορές που, όπως ισχυρίζεται, σχετίζονται με περιουσιακά ζητήματα.«Απ’ τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.– Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;– Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.– Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;– Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.– Δημοσιογράφος: Δηλαδή;– Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές.

Όπως λέει ο ενοικιαστής: «Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. ‘Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στην Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα’».



– Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;



– Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει ‘δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με την Σταυρούλα’. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει ‘κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας’».



– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;



– Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά την Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.



– Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;



– Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε την Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.



– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;



– Ενοικιαστής: Ναι, ναι.



Η σκληρή απάντηση του αδελφού – «Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του» Απαντώντας στις καταγγελίες του 43χρονου, ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εμφανίστηκε κατηγορηματικός, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς και κάνοντας λόγο για προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών.



«Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Φως στο Τούνελ».



Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο 43χρονος εμπλέκεται στην εξαφάνιση της αδελφής του, επισημαίνοντας πως, κατά την άποψή του, η υπόθεση δεν σχετίζεται με οικονομικές διαφορές.



«Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή… Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η 45χρονη να βρέθηκε μπροστά σε κάτι κρίσιμο λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.



Ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, μιλώντας επίσης στην εκπομπή, εμφανίστηκε προβληματισμένος από τις συνεχείς εξελίξεις και τις αντιφατικές πληροφορίες.



Όπως ανέφερε, η υπόθεση αλλάζει διαρκώς μορφή και δημιουργεί νέα ερωτήματα, τα οποία παραμένουν αναπάντητα.



«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι… περιμένω να δω την αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η κατάσταση εξελίσσεται με τρόπο που εντείνει την αγωνία της οικογένειας.



Παράλληλα, ζήτησε να υπάρξουν καθαρές απαντήσεις για το τι έχει συμβεί στην αδελφή του, τονίζοντας: «Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως… θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».



Τα στοιχεία της υπόθεσης και η αστυνομική εικόνα Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η 45χρονη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου, έχοντας προγραμματισμένη συνάντηση με τον 43χρονο, στον οποίο φέρεται να θα παρέδιδε χρηματικό ποσό.



Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε στην περιοχή της συνάντησης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράδοση των χρημάτων έγινε κανονικά, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συνέχεια στην επικοινωνία ή την πορεία της.



Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις αρχές στις 9 Ιουνίου από τον αδελφό της, ο οποίος επικαλέστηκε οικογενειακές δυσκολίες και περιορισμένη επικοινωνία τα προηγούμενα χρόνια.



Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι αντιφατικές καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από την εκπομπή εντείνουν το μυστήριο γύρω από την τύχη της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.



«Η κάμερα δεν ήταν καν στην πρίζα» Το «Τούνελ» εντόπισε την οικιακή βοηθό που είχε κληθεί να επισκεφθεί το σπίτι των γονιών της ύστερα από αίτημα του αδελφού της. Η μαρτυρία της προκαλεί νέα ερωτήματα, καθώς αποκαλύπτει ότι η κάμερα ασφαλείας του σπιτιού ήταν βγαλμένη από την πρίζα, εντείνοντας τα αναπάντητα «γιατί» της υπόθεσης.



«Ήταν στις 31 Μαΐου όταν με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός της και μου ζήτησε να περάσω από το σπίτι. Του είπα ότι συνήθως πήγαινε η ίδια η Σταυρούλα και αναρωτήθηκα τι θα μπορούσα να κάνω εγώ. Επειδή όμως δεν είχε εικόνα από τις κάμερες, ήθελε να ελέγξω μήπως υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Υπέθετε ότι είχαν μπλοκάρει. Όταν πήγα, διαπίστωσα ότι η κάμερα δεν ήταν καν στην πρίζα και την επανασύνδεσα. Η μητέρα της πάντως, μου είχε πει ότι η Σταυρούλα είχε περάσει από εκεί και της είχε ετοιμάσει ακόμη και τα φάρμακά της», αναφέρει χαρακτηριστικά.



Η ίδια έμαθε για την εξαφάνιση της 45χρονης λίγες ημέρες αργότερα, μέσα στον Ιούνιο, από τον αδελφό της.



«Της τηλεφώνησα αμέσως, αλλά το κινητό της ήταν κλειστό. Είναι σαν να άνοιξε η γη και να την κατάπιε. Τους εργάτες της περιοχής τούς γνωρίζω μόνο φυσιογνωμικά, επειδή μένουμε στο ίδιο χωριό. Ανταλλάσσουμε έναν χαιρετισμό, μέχρι εκεί. Όλη αυτή η ιστορία είναι πραγματικά περίεργη. Πού μπορεί να πήγε; Τι της συνέβη; Αν είχε φύγει οικειοθελώς, θα είχε εντοπιστεί κάπου. Αν είχε πάει, για παράδειγμα, σε κάποιο μοναστήρι, θα το γνώριζαν. Εξαφανίστηκε μέρα μεσημέρι. Κάποιος θα την είχε δει. Αν είχε γίνει νύχτα, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί διάφορα. Όμως μέρα μεσημέρι; Είναι πραγματικά πολύ παράξενο», καταλήγει.