Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε την ιστορία πίσω από την ατάκα «μάνα ο γιος σου χορεύει ζεϊμπέκικο στο Royal Albert Hall»
Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στην εμφάνιση που πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο του 2024 στο Royal Albert Hall του Λονδίνου
Την ιστορία πίσω από την ατάκα του «μάνα ο γιος σου χορεύει ζεϊμπέκικο στο Royal Albert Hall» μοιράστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
Με αφορμή την προβολή της συναυλίας του στο Royal Albert Hall, που θα μεταδοθεί την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου στον Alpha, ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφερόμενος στα ιδιαίτερα συναισθήματα που βίωσε τη συγκεκριμένη βραδιά.
Όσο για την ατάκα του «μάνα, ο γιος σου χορεύει ζεϊμπέκικο στο Royal Ambert Hall» ο καλλιτέχνης αποκάλυψε το παρασκήνιο, τονίζοντας ότι ήταν μία αυθόρμητη στιγμή συγκίνησης. Όπως δήλωσε: «Κάπου προς το τέλος της συναυλίας, λίγο πριν ξαναβγώ για να ολοκληρωθεί, ήρθε ο κουμπάρος μου και μου είπε, “δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει εδώ μέσα απόψε. Η μάνα σου είναι πάνω και έχει βάλει τα κλάματα”. Εκείνη τη στιγμή, ένιωσα ένα ρεύμα και βγήκα από το συντονιστικό πλαίσιο που υπήρχε στο μυαλό μου και σκέφτηκα: “Όταν ξαναβγώ, θα τραγουδήσω για μένα”».
Στη συνέχεια, σχολίασε ότι ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν και η σύζυγός του, Αλεξάνδρ Νίκα, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν έγκυος στο παιδί τους: «Άρχισα να σκέφτομαι ότι η μητέρα μου, οι άνθρωποί μου και η γυναίκα μου ήταν εκεί. Η γυναίκα μου ήταν τότε έγκυος και συνειδητοποίησα το βάρος της στιγμής. Η ατάκα ήρθε πολύ φυσικά. Βγήκε από την καρδιά και την ψυχή μου. Όταν ξεκινάς να σκέφτεσαι σαν πατέρας, τα πράγματα γίνονται διαφορετικά».
Η εμφάνιση του τραγουδιστή στο Royal Albert Hall του Λονδίνου πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2024. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός χόρεψε ζεϊμπέκικο, καθώς τραγουδούσε το κομμάτι του «Αθήνα μου», φωνάζοντας στη μητέρα του: «Μάνα ο γιος σου χορεύει ζεϊμπέκικο στο Royal Albert Hall».
