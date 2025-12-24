Ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε την ιστορία πίσω από την ατάκα «μάνα ο γιος σου χορεύει ζεϊμπέκικο στο Royal Albert Hall»

«μάνα ο γιος σου χορεύει ζεϊμπέκικο στο Royal Albert Hall» μοιράστηκε ο

Στη συνέχεια, σχολίασε ότι ανάμεσα στο κοινό βρισκόταν και η σύζυγός του, Αλεξάνδρ Νίκα, η οποία εκείνη την περίοδο ήταν έγκυος στο παιδί τους:

Η εμφάνιση του τραγουδιστή στο Royal Albert Hall του Λονδίνου πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2024. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός χόρεψε ζεϊμπέκικο, καθώς τραγουδούσε το κομμάτι του «Αθήνα μου», φωνάζοντας στη μητέρα του: «Μάνα ο γιος σου χορεύει ζεϊμπέκικο στο Royal Albert Hall».

Άρχισα να σκέφτομαι ότι η μητέρα μου, οι άνθρωποί μου και η γυναίκα μου ήταν εκεί. Η γυναίκα μου ήταν τότε έγκυος και συνειδητοποίησα το βάρος της στιγμής. Η ατάκα ήρθε πολύ φυσικά. Βγήκε από την καρδιά και την ψυχή μου.Όταν ξεκινάς να σκέφτεσαι σαν πατέρας, τα πράγματα γίνονται διαφορετικά»