Ο Άρμι Χάμερ συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ιησού μιλώντας για τις καταγγελίες σε βάρος του: Ήμουν πάνω στον σταυρό

Τα καρφιά είναι στα χέρια μου, έλεγε ο ηθοποιός, όταν είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση και κανιβαλιστικές φαντασιώσεις





Μιλώντας αυτή την εβδομάδα στο The Hollywood Reporter, ο 39χρονος ηθοποιός έκανε τη σύγκριση περιγράφοντας πώς ο πατέρας του, Μάικλ Άρμαντ Χάμερ, τον παρότρυνε να αντεπιτεθεί στις κατηγορίες που εκτροχίασαν την κάποτε πολλά υποσχόμενη καριέρα του. «Ήταν έξαλλος. “Θα τηλεφωνήσω σε αυτό το άτομο, θα κάνω αυτό, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ξέρουν αυτό”. Ήθελε πραγματικά να περάσει στην επίθεση», θυμήθηκε ο Χάμερ.







Ο Άρμι Χάμερ είχε κατηγορηθεί το 2021 ότι βίαζε μια πρώην σύντροφό του για «ώρες» το 2017, όταν ήταν παντρεμένος, ενώ πολλές άλλες γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική, συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση, κάτι που ο ίδιος έχει αρνηθεί. Την ίδια περίοδο, μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει διέρρευσαν από την πρώην σύντροφό του Εφροσίνα Αγγελόβα και αποκάλυπταν ανατριχιαστικές φαντασιώσεις γύρω από τον κανιβαλισμό.







Παράλληλα, εξήγησε ότι είχε πειστεί πως ο μόνος τρόπος να αντέξει την καταιγίδα των κατηγοριών και της αρνητικής δημοσιότητας ήταν να αποδεχθεί τα πάντα όπως έρχονταν. «Αυτό στο οποίο αντιστέκεσαι επιμένει. Αυτό που αποδέχεσαι μεταμορφώνεται. Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσα να πω και θα διόρθωνε κάτι για εμένα».



Στην αρχή, ο ηθοποιός ένιωθε την ανάγκη να γνωρίζει κάθε αρνητικό σχόλιο που γραφόταν για εκείνον. «Υπήρξε μια περίοδος που διάβαζα εμμονικά όσα έλεγαν οι άνθρωποι», σημείωσε. «Και μετά έφτασε σε κρίσιμο σημείο και σκέφτηκα: “Δεν υπάρχει καμία θρεπτική αξία σε αυτό για εμένα. Αυτό σχεδόν δεν είναι καν ο πραγματικός κόσμος”».



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Παρά τις δηλώσεις αυτολύπησης με τις οποίες συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ιησού, ο Χάμερ παραδέχθηκε ότι ήταν ο μόνος υπεύθυνος για το πώς διογκώθηκε το σκάνδαλο. «Εγώ δημιούργησα αυτά τα προβλήματα στον εαυτό μου. Δεν μου συνέβη αυτό από μια τυχαία ατυχία. Δεν έκανα αυτά που λένε ότι έκανα. Αλλά έβαλα πολύ επικίνδυνους και ανασφαλείς ανθρώπους στη ζωή μου, και εκνεύρισα ανθρώπους στη ζωή μου — και να είμαστε εδώ», διευκρίνισε.



Στη συνέχεια, στάθηκε στη συναισθηματική και ψυχική του κατάσταση λίγο πριν αρχίσουν να εκτοξεύονται οι κατηγορίες. «Οι υγιείς άνθρωποι δεν συμπεριφέρονται όπως συμπεριφερόμουν εγώ. Θα μου άρεσε αν μπορούσα να είχα την ευκαιρία να το κάνω με έναν λίγο πιο ήπιο τρόπο. Αλλά στο τέλος της ημέρας — παίρνεις αυτό που παίρνεις», τόνισε.



Με τα πάθη του Ιησού συνέκρινε τα όσα βίωσε ο Άρμι Χάμερ , όταν είδε τη δημοτικότητά του να πέφτει κατακόρυφα μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση, βιασμό και κανιβαλιστικές φαντασιώσεις.Μιλώντας αυτή την εβδομάδα στο The Hollywood Reporter, ο 39χρονος ηθοποιός έκανε τη σύγκριση περιγράφοντας πώς ο πατέρας του, Μάικλ Άρμαντ Χάμερ, τον παρότρυνε να αντεπιτεθεί στις κατηγορίες που εκτροχίασαν την κάποτε πολλά υποσχόμενη καριέρα του. «Ήταν έξαλλος. “Θα τηλεφωνήσω σε αυτό το άτομο, θα κάνω αυτό, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ξέρουν αυτό”. Ήθελε πραγματικά να περάσει στην επίθεση», θυμήθηκε ο Χάμερ.Όμως εκείνος ήθελε να κρατήσει δημόσια μια στάση που θα τον έκανε να φαίνεται πράος, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον Ιησού. «Είπα: “Κοίτα, φίλε, είμαι ήδη πάνω στον σταυρό”. “Τα καρφιά είναι στα χέρια μου. Δεν πρόκειται να κατέβω από αυτόν τον σταυρό, ό,τι κι αν κάνουμε. Και όσο περισσότερο παλεύω, τόσο περισσότερο θα μείνω εδώ πάνω”», περιέγραψε.Ο Άρμι Χάμερ είχε κατηγορηθεί το 2021 ότι βίαζε μια πρώην σύντροφό του για «ώρες» το 2017, όταν ήταν παντρεμένος, ενώ πολλές άλλες γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική, συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση, κάτι που ο ίδιος έχει αρνηθεί. Την ίδια περίοδο, μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει διέρρευσαν από την πρώην σύντροφό του Εφροσίνα Αγγελόβα και αποκάλυπταν ανατριχιαστικές φαντασιώσεις γύρω από τον κανιβαλισμό.Αν και η εισαγγελία του Λος Άντζελες αποκάλυψε το 2023 ότι ο Χάμερ βρισκόταν υπό έρευνα, η υπόθεση τελικά έκλεισε, καθώς ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να ασκηθούν κατηγορίες.Παράλληλα, εξήγησε ότι είχε πειστεί πως ο μόνος τρόπος να αντέξει την καταιγίδα των κατηγοριών και της αρνητικής δημοσιότητας ήταν να αποδεχθεί τα πάντα όπως έρχονταν. «Αυτό στο οποίο αντιστέκεσαι επιμένει. Αυτό που αποδέχεσαι μεταμορφώνεται. Δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσα να πω και θα διόρθωνε κάτι για εμένα».Στην αρχή, ο ηθοποιός ένιωθε την ανάγκη να γνωρίζει κάθε αρνητικό σχόλιο που γραφόταν για εκείνον. «Υπήρξε μια περίοδος που διάβαζα εμμονικά όσα έλεγαν οι άνθρωποι», σημείωσε. «Και μετά έφτασε σε κρίσιμο σημείο και σκέφτηκα: “Δεν υπάρχει καμία θρεπτική αξία σε αυτό για εμένα. Αυτό σχεδόν δεν είναι καν ο πραγματικός κόσμος”».Παρά τις δηλώσεις αυτολύπησης με τις οποίες συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ιησού, ο Χάμερ παραδέχθηκε ότι ήταν ο μόνος υπεύθυνος για το πώς διογκώθηκε το σκάνδαλο. «Εγώ δημιούργησα αυτά τα προβλήματα στον εαυτό μου. Δεν μου συνέβη αυτό από μια τυχαία ατυχία. Δεν έκανα αυτά που λένε ότι έκανα. Αλλά έβαλα πολύ επικίνδυνους και ανασφαλείς ανθρώπους στη ζωή μου, και εκνεύρισα ανθρώπους στη ζωή μου — και να είμαστε εδώ», διευκρίνισε.Στη συνέχεια, στάθηκε στη συναισθηματική και ψυχική του κατάσταση λίγο πριν αρχίσουν να εκτοξεύονται οι κατηγορίες. «Οι υγιείς άνθρωποι δεν συμπεριφέρονται όπως συμπεριφερόμουν εγώ. Θα μου άρεσε αν μπορούσα να είχα την ευκαιρία να το κάνω με έναν λίγο πιο ήπιο τρόπο. Αλλά στο τέλος της ημέρας — παίρνεις αυτό που παίρνεις», τόνισε.

Ο Χάμερ μίλησε στο περιοδικό, ενώ επιχειρεί την επιστροφή του στο Χόλιγουντ, καθώς αναφέρθηκε ότι νοικιάζει σπίτι στην περιοχή του Λος Άντζελες, έπειτα από χρόνια διαμονής στα Νησιά Κέιμαν μετά τα σκάνδαλά του. Ο ηθοποιός επισήμανε ότι υπήρξε μια περίοδος επαναπροσαρμογής μετά τη μετακόμισή του. «Επέστρεψα σε μια πόλη που ένιωθα ότι κάποτε ήταν η πόλη μου, αλλά είχε προχωρήσει χωρίς εμένα. Εγώ δημιούργησα αυτά τα προβλήματα στον εαυτό μου», σημείωσε.



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