Γεράσιμος Γεννατάς: Για πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσα να με βλέπω στις σειρές που έπαιζα
Γεράσιμος Γεννατάς: Για πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσα να με βλέπω στις σειρές που έπαιζα
Αναγνωρίζεις στοιχεία του εαυτού σου και μερικές φορές είναι απωθητικό αυτό, εξήγησε ο ηθοποιός
Πολλά χρόνια πέρασαν που ο Γεράσιμος Γεννατάς δεν μπορούσε να βλέπει τις σειρές στις οποίες έπαιζε, όπως δήλωσε ο ίδιος.
Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εξήγησε πως αναγνώριζε στοιχεία του εαυτού του που μερικές φορές θεωρεί πως είναι απωθητικά και δεν άντεχε να βλέπει την εικόνα του στην τηλεόραση, όπως πολλοί κάνουν για να μπορούν να βλέπουν τα λάθη τους και να τα διορθώνουν στην πορεία.
Ο Γεράσιμος Γεννατάς είπε χαρακτηριστικά: «Για πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσα να με βλέπω στις σειρές που έπαιζα, γιατί είναι δύσκολο. Αναγνωρίζεις δικά σου πράγματα σε αυτά που κάνεις και μερικές φορές είναι λίγο απωθητικό αυτό. Είναι όπως όταν ακούμε τη φωνή μας. Όταν ακούς τη φωνή σου, τι παθαίνεις; Τρέλα».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός αργότερα έδωσε συνέντευξη και στην εκπομπή «Buongiorno», όπου περιέγραψε πώς κατέληξε στην υποκριτική.
Όπως ανέφερε, σπούδαζε βιολογία και αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εντελώς τυχαία: «Ξεκίνησα κάτι σπουδές στο πανεπιστήμιο τις οποίες δεν τις τελείωσα. Βιολόγος. Πήγα πέντε χρόνια, έκανα τα περισσότερα εργαστήρια και αυτό ήταν. Δεν ξέρω γιατί δεν τελείωσα. Απομακρυνόμουν, παρότι μου άρεσαν οι θετικές επιστήμες. Μου άρεσε βέβαια και η λογοτεχνία. Και πήγα στη Δραματική Σχολή τυχαία. Επειδή κάποιο διάστημα δεν έκανα τίποτα, κάπως κατέληξα στη Δραματική Σχολή και τώρα είμαστε εδώ», σημείωσε.
Ο ηθοποιός μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» την Παρασκευή 19 Ιουνίου, εξήγησε πως αναγνώριζε στοιχεία του εαυτού του που μερικές φορές θεωρεί πως είναι απωθητικά και δεν άντεχε να βλέπει την εικόνα του στην τηλεόραση, όπως πολλοί κάνουν για να μπορούν να βλέπουν τα λάθη τους και να τα διορθώνουν στην πορεία.
Ο Γεράσιμος Γεννατάς είπε χαρακτηριστικά: «Για πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσα να με βλέπω στις σειρές που έπαιζα, γιατί είναι δύσκολο. Αναγνωρίζεις δικά σου πράγματα σε αυτά που κάνεις και μερικές φορές είναι λίγο απωθητικό αυτό. Είναι όπως όταν ακούμε τη φωνή μας. Όταν ακούς τη φωνή σου, τι παθαίνεις; Τρέλα».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός αργότερα έδωσε συνέντευξη και στην εκπομπή «Buongiorno», όπου περιέγραψε πώς κατέληξε στην υποκριτική.
Όπως ανέφερε, σπούδαζε βιολογία και αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εντελώς τυχαία: «Ξεκίνησα κάτι σπουδές στο πανεπιστήμιο τις οποίες δεν τις τελείωσα. Βιολόγος. Πήγα πέντε χρόνια, έκανα τα περισσότερα εργαστήρια και αυτό ήταν. Δεν ξέρω γιατί δεν τελείωσα. Απομακρυνόμουν, παρότι μου άρεσαν οι θετικές επιστήμες. Μου άρεσε βέβαια και η λογοτεχνία. Και πήγα στη Δραματική Σχολή τυχαία. Επειδή κάποιο διάστημα δεν έκανα τίποτα, κάπως κατέληξα στη Δραματική Σχολή και τώρα είμαστε εδώ», σημείωσε.
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