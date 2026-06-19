Γεράσιμος Γεννατάς: Για πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσα να με βλέπω στις σειρές που έπαιζα

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Ο ηθοποιός αργότερα έδωσε συνέντευξη και στην εκπομπή «Buongiorno», όπου περιέγραψε πώς κατέληξε στην υποκριτική.Όπως ανέφερε, σπούδαζε βιολογία και αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εντελώς τυχαία: «Ξεκίνησα κάτι σπουδές στο πανεπιστήμιο τις οποίες δεν τις τελείωσα. Βιολόγος. Πήγα πέντε χρόνια, έκανα τα περισσότερα εργαστήρια και αυτό ήταν. Δεν ξέρω γιατί δεν τελείωσα. Απομακρυνόμουν, παρότι μου άρεσαν οι θετικές επιστήμες. Μου άρεσε βέβαια και η λογοτεχνία. Και πήγα στη Δραματική Σχολή τυχαία. Επειδή κάποιο διάστημα δεν έκανα τίποτα, κάπως κατέληξα στη Δραματική Σχολή και τώρα είμαστε εδώ», σημείωσε.