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50 χρόνια γάμου... δια πυρός και σιδήρου για το βασιλικό ζεύγος της Σουηδίας: Η «Dancing Queen» Σίλβια, ο άτακτος Κάρολος Γουσταύος και τα ροζ σκάνδαλα
50 χρόνια γάμου... δια πυρός και σιδήρου για το βασιλικό ζεύγος της Σουηδίας: Η «Dancing Queen» Σίλβια, ο άτακτος Κάρολος Γουσταύος και τα ροζ σκάνδαλα
Η... κοινή θνητή Σίλβια, η σχέση της με το τραγούδι των ABBA, ο έρωτας με τον Σουηδό μονάρχη Κάρολο ΙΣΤ' Γουσταύο - Μία από τις μακροβιότερες ιστορίες αγάπης στον κύκλο των γαλαζοαίματων
Πόσοι δεν έχουν χορέψει στους ρυθμούς του «Dancing Queen»; Πόσοι δεν έχουν σιγοτραγουδήσει το ρεφρέν του; Λίγοι γνωρίζουν ωστόσο ότι το πιο διάσημο ίσως τραγούδι των ABBA έχει συνδεθεί με μία πραγματική βασίλισσα. Ο λόγος για τη Σίλβια της Σουηδίας που συμπληρώνει αισίως 50 χρόνια βασιλικού βίου στο πλευρό του Καρόλου ΙΣΤ' Γουσταύου, σφραγίζοντας μία από τις μακροβιότερες ιστορίες αγάπης στο κλαμπ των γαλαζοαίματων.
Το βράδυ της 18ης Ιουνίου του 1976, οι ABBA πρωτοπαρουσίασαν το «Dancing Queen» στο τηλεοπτικό γκαλά που διοργανώθηκε στη Βασιλική Όπερα της Στοκχόλμης προς τιμήν των μελλόνυμφων. Φορώντας την αγαπημένη τιάρα της πεθεράς της, την οποία δεν γνώρισε ποτέ, η Σίλβια Ζόμερλατ καθόταν στο θεωρείο δίπλα στον βασιλιά και μέλλοντα σύζυγό της, ενώ οι στίχοι «Υοu can dance, you can jive. Having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene. Digging the dancing queen» ακούγονταν για πρώτη φορά.
Το πρωί της επόμενης μέρας, θα περνούσε το κατώφλι του Καθεδρικού Ναού της Στοκχόλμης, για να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης με τον κατά τρία χρόνια μικρότερό της Σουηδό μονάρχη. Εκείνος όμως σύντομα θα ξεχνούσε την υπόσχεση που της έδωσε ότι θα έμενε για πάντα πιστός. Χρόνια αργότερα, θα πρωταγωνιστούσε σε σκάνδαλα ως άπιστος σύζυγος. Την 19η Ιουνίου του 1976, όμως, οι Σουηδοί είδαν να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια τους ένα σύγχρονο παραμύθι και μια γυναίκα να μεταμορφώνεται μέσα σε μερικά λεπτά από κοινή θνητή, την πρώτη στην ιστορία της Σουηδίας, σε εστεμμένη.
Το πιθανότερο είναι ότι ούτε η ίδια θα μπορούσε να φανταστεί αυτή την κατάληξη όταν, τέσσερα χρόνια νωρίτερα, το 1972, γνώριζε έναν νεαρό πρίγκιπα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. Τότε ήταν διερμηνέας και κορυφαίο στέλεχος της οργανωτικής επιτροπής και ο Κάρολος Γουσταύος διάδοχος του σουηδικού θρόνου. Η ιστορία αγάπης τους ξεκίνησε από ένα μόνο βλέμμα. Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος μετά από χρόνια, απλώς του έκανε «κλικ». Και αυτό, απ’ ό,τι φάνηκε, ήταν αρκετό.
Το ερωτευμένο ζευγάρι αναγκάστηκε στην αρχή να παίζει «κρυφτό», αφού το πρωτόκολλο της σουηδικής αυλής ήταν άκαμπτο. Ο τότε βασιλιάς και παππούς του, Κάρολος ΣΤ’ Αδόλφος, δεν θα επέτρεπε ποτέ ο συνεχιστής της δυναστείας των Μπερναντότ να παντρευτεί μια γυναίκα που δεν είχε να επιδείξει ίχνος αριστοκρατικής καταγωγής. Τα πράγματα ωστόσο άλλαξαν, όταν ο άλλοτε πρίγκιπας, έναν χρόνο μετά τη γνωριμία τους, ανέβηκε στον θρόνο.
Έχοντας χάσει τον πατέρα του, όταν ήταν εννέα μηνών, έγινε ο νεότερος τότε μονάρχης στον κόσμο. Ήταν μόλις 27 ετών. Αφού λοιπόν τα εμπόδια είχαν εξαλειφθεί, τον Μάρτιο του 1976 ανακοινώθηκαν οι αρραβώνες τους, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στον σουηδικό λαό για το νέο κεφάλαιο που θα γραφόταν στον οίκο των Μπερναντότ και τον αέρα ανανέωσης που θα έπνεε στα ανάκτορα.
Το βράδυ της 18ης Ιουνίου του 1976, οι ABBA πρωτοπαρουσίασαν το «Dancing Queen» στο τηλεοπτικό γκαλά που διοργανώθηκε στη Βασιλική Όπερα της Στοκχόλμης προς τιμήν των μελλόνυμφων. Φορώντας την αγαπημένη τιάρα της πεθεράς της, την οποία δεν γνώρισε ποτέ, η Σίλβια Ζόμερλατ καθόταν στο θεωρείο δίπλα στον βασιλιά και μέλλοντα σύζυγό της, ενώ οι στίχοι «Υοu can dance, you can jive. Having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene. Digging the dancing queen» ακούγονταν για πρώτη φορά.
Το πρωί της επόμενης μέρας, θα περνούσε το κατώφλι του Καθεδρικού Ναού της Στοκχόλμης, για να ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης με τον κατά τρία χρόνια μικρότερό της Σουηδό μονάρχη. Εκείνος όμως σύντομα θα ξεχνούσε την υπόσχεση που της έδωσε ότι θα έμενε για πάντα πιστός. Χρόνια αργότερα, θα πρωταγωνιστούσε σε σκάνδαλα ως άπιστος σύζυγος. Την 19η Ιουνίου του 1976, όμως, οι Σουηδοί είδαν να ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια τους ένα σύγχρονο παραμύθι και μια γυναίκα να μεταμορφώνεται μέσα σε μερικά λεπτά από κοινή θνητή, την πρώτη στην ιστορία της Σουηδίας, σε εστεμμένη.
Το πιθανότερο είναι ότι ούτε η ίδια θα μπορούσε να φανταστεί αυτή την κατάληξη όταν, τέσσερα χρόνια νωρίτερα, το 1972, γνώριζε έναν νεαρό πρίγκιπα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. Τότε ήταν διερμηνέας και κορυφαίο στέλεχος της οργανωτικής επιτροπής και ο Κάρολος Γουσταύος διάδοχος του σουηδικού θρόνου. Η ιστορία αγάπης τους ξεκίνησε από ένα μόνο βλέμμα. Όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος μετά από χρόνια, απλώς του έκανε «κλικ». Και αυτό, απ’ ό,τι φάνηκε, ήταν αρκετό.
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Το ερωτευμένο ζευγάρι αναγκάστηκε στην αρχή να παίζει «κρυφτό», αφού το πρωτόκολλο της σουηδικής αυλής ήταν άκαμπτο. Ο τότε βασιλιάς και παππούς του, Κάρολος ΣΤ’ Αδόλφος, δεν θα επέτρεπε ποτέ ο συνεχιστής της δυναστείας των Μπερναντότ να παντρευτεί μια γυναίκα που δεν είχε να επιδείξει ίχνος αριστοκρατικής καταγωγής. Τα πράγματα ωστόσο άλλαξαν, όταν ο άλλοτε πρίγκιπας, έναν χρόνο μετά τη γνωριμία τους, ανέβηκε στον θρόνο.
Έχοντας χάσει τον πατέρα του, όταν ήταν εννέα μηνών, έγινε ο νεότερος τότε μονάρχης στον κόσμο. Ήταν μόλις 27 ετών. Αφού λοιπόν τα εμπόδια είχαν εξαλειφθεί, τον Μάρτιο του 1976 ανακοινώθηκαν οι αρραβώνες τους, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στον σουηδικό λαό για το νέο κεφάλαιο που θα γραφόταν στον οίκο των Μπερναντότ και τον αέρα ανανέωσης που θα έπνεε στα ανάκτορα.
Όλα έδειχναν ότι ο γαλαζοαίματος playboy είχε βαρεθεί την άσωτη ζωή, ότι είχε σοβαρευτεί και είχε αποφασίσει να κάνει αυτό για το οποίο γεννήθηκε, να εξασφαλίσει τη συνέχεια του στέμματος.
Στο πρόσωπο της νεαρής διερμηνέως είχε βρει τη γυναίκα που θα ενσάρκωνε ιδανικά τον ρόλο της βασιλικής συζύγου. Το ένστικτό του τον δικαίωσε. Όπως είχε πει ο βασιλικός σχολιαστής, Herman Lindqvist: «Η εικόνα του βασιλιά άλλαξε όταν παντρεύτηκε τη Σίλβια, γιατί ήταν η πρώτη πραγματικά σωστή απόφασή του».
Αν και η Σίλβια έπεσε αμέσως στα βαθιά, μην έχοντας περάσει πρώτα από το μεταβατικό στάδιο της πριγκίπισσας, έβγαλε τον αγαπημένο της ασπροπρόσωπο. Όχι μόνο ανταπεξήλθε επιτυχώς στα καθήκοντά της, αλλά κατάφερε και να προσαρμοστεί γρήγορα στη σουηδική πραγματικότητα, βρίσκοντας τη θέση της στη νέα της πατρίδα. Με καταγωγή από τη Γερμανία και τη Βραζιλία, είχε μάθει άλλωστε να ισορροπεί με άνεση ανάμεσα σε κουλτούρες ολότελα διαφορετικές.
Γεννημένη τον Δεκέμβριο του 1943 στη Χαϊδελβέργη της Ναζιστικής Γερμανίας, είχε περάσει μέρος των εφηβικών της χρόνων στο Σάο Πάολο, πριν η μοίρα την οδηγήσει στη σκανδιναβική χώρα των έντεκα περίπου εκατομμυρίων κατοίκων. Στο βιογραφικό της, δε, η πολύγλωσση βασίλισσα πλέον της Σουηδίας δίπλα στη γνώση των γερμανικών, των πορτογαλικών, των ισπανικών, των αγγλικών και των γαλλικών πρόσθεσε και τη γνώση των σουηδικών, αλλά και της σουηδικής νοηματικής γλώσσας.
Αν η Σίλβια κατάφερε να γίνει κάτι περισσότερο από μια δημοφιλής βασίλισσα, αυτό οφείλεται κυρίως όμως στο φιλανθρωπικό της έργο. Η Γερμανοβραζιλιάνα που για χάρη του έρωτα έγινε Σουηδέζα επέλεξε από νωρίς να δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στον ρόλο της. Δεν περιορίστηκε στη διακοσμητική λειτουργία του, αλλά συνέδεσε το όνομά της με την προστασία των παιδιών, τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την ανάδειξη ζητημάτων, όπως η άνοια και η φροντίδα των ηλικιωμένων.
Μακριά από τη λάμψη των διαδημάτων, των δεξιώσεων και των επίσημων δείπνων, έχτισε μια παρακαταθήκη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που φέρουν τη σφραγίδα της ξεχωρίζει η δημιουργία του World Childhood Foundation, ενός οργανισμού για την προστασία των παιδιών από την κακοποίηση. Εν ολίγοις, χάρη στις κινήσεις της το παλάτι αποτίναξε την εικόνα του μουσειακού κατάλοιπου και μετατράπηκε σε ενεργό φορέα κοινωνικής προσφοράς.
Και ενώ όλα έδειχναν, τουλάχιστον για τα μάτια του κόσμου, να κυλούν γαλήνια στο «νοικοκυριό» των Μπερναντότ, ο Σουηδός μονάρχης επέστεψε στις παλιές του συνήθειες. Την ώρα που η βασίλισσα προσπαθούσε να κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο, ο Κάρολος Γουσταύος σύχναζε σε στριπτιτζάδικα της Στοκχόλμης και ζούσε τον έρωτά του με την τραγουδίστρια Καμίλα Χένεμαρκ. Τα καμώματά του αποκάλυψε το 2010 το βιβλίο «Ο Απρόθυμος Μονάρχης», το οποίο προκάλεσε σεισμό στο Παλάτι.
Η δημοτικότητά του έπεσε κατακόρυφα και μερίδα της κοινωνίας ζητούσε την παραίτησή του. Όσο τα μίντια αναπαρήγαν επί μήνες ισχυρισμούς για τη διπλή ζωή του, οι φωνές που υποστήριζαν ότι το μέλλον της μοναρχίας βρισκόταν στα χέρια του πρώτου από τα τρία παιδιά του ζευγαριού, της διαδόχου πριγκίπισσας Βικτόρια, άρχισαν να πληθαίνουν.
Πολλοί σχολιαστές υποστήριξαν ότι η αξιοπρεπής στάση της προδομένης Σίλβια έσωσε τον Κάρολο Γουσταύο. Αντί να αντιδράσει δημόσια, προτίμησε τη σιωπή, χωρίς να παραμελήσει στιγμή τα καθήκοντά της. Ο λαός συγχώρεσε τελικά τον βασιλιά του και το ζευγάρι προσπάθησε να αφήσει πίσω του τις δύσκολες μέρες.
Σαν να μην έφταναν οι αποκαλύψεις για τον «άτακτο» βασιλιά, σύντομα η βασιλική οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με μία ακόμη κρίση. Νέα στοιχεία για το ναζιστικό παρελθόν του πατέρα της βασίλισσας Σίλβια, του Γερμανού επιχειρηματία Βάλτερ Ζόμερλατ, έφεραν ξανά στο προσκήνιο μια υπόθεση που ταλαιπωρούσε επί χρόνια το Παλάτι. Η Σίλβια δεν κρύφτηκε. Ζήτησε να διεξαχθεί ανεξάρτητη ιστορική έρευνα, τα συμπεράσματα της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Αν και το πόρισμα υποστήριζε ότι ο Ζόμερλατ δεν υπήρξε ενεργός υποστηρικτής του ναζιστικού καθεστώτος και ότι η υπόθεση απόκτησης μίας επιχείρησης που προηγουμένως ανήκε σε Εβραίο ήταν πιο σύνθετη από όσο αρχικά παρουσιαζόταν, η συζήτηση δεν έκλεισε ποτέ οριστικά, αφήνοντας μια σκιά πάνω σε ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια που κλήθηκε να διαχειριστεί η βασίλισσα στην πολυετή θητεία της.
Μια θητεία που, μετά τα 80ά γενέθλια του Καρόλου Γουσταύου, έδωσε στους Σουηδούς φέτος έναν ακόμη λόγο για να γιορτάσουν. Οι επίσημες εκδηλώσεις για το Χρυσό Ιωβηλαίο των γάμων του βασιλιά και της βασίλισσας μεταφέρθηκαν μερικές μέρες πριν την επέτειο, για να συμπέσουν με την εθνική εορτή του Μεσοκαλόκαιρου. Το πρόγραμμα είχε ως εξής: μεγαλοπρεπής δοξολογία στο παρεκκλήσι του παλατιού, επιβίβαση του ζεύγους στην ιστορική Βασιλική Σχεδία Vasaorden, βόλτα με ανοιχτή άμαξα, εντυπωσιακή έφιππη πομπή μπροστά στο ενθουσιώδες πλήθος και υπαίθρια συναυλία.
Οι εορτασμοί κορυφώθηκαν με ένα λαμπερό γκαλά στη Βασιλική Όπερα της Στοκχόλμης και με ένα επίσημο δείπνο στο ανάκτορο των 1.430 δωματίων στην Παλαιά Πόλη της Στοκχόλμης. Όπως αποδείχτηκε, η... Dancing Queen των ΑΒΒΑ και η βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας έχουν κάτι κοινό: άντεξαν στον χρόνο.
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