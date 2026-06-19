Ο Τάιλερ Πέρι αρνείται να καταθέσει μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση

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Ο δεύτερος άντρας που κατηγορεί τον Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση ισχυρίζεται ότι ο μεγιστάνας των ΜΜΕ αρνείται να καταθέσει, εκτός αν υπάρξει εγγύηση πως δεν θα ερωτηθεί για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Ωστόσο, ο δικηγόρος του απορρίπτει τους ισχυρισμούς.Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, ο Μάριο Ροντρίγκεζ ζητά να επιβληθούν κυρώσεις στον Πέρι επειδή δεν εμφανίστηκε για κατάθεση, την οποία, όπως υποστηρίζει, προσπαθεί να λάβει από τις 14 Απριλίου. Ο Μάριο Ροντρίγκεζ ανέφερε ότι ο Τάιλερ Πέρι και ο δικηγόρος του τού είπαν πως ο εκείνος θα εμφανιζόταν μόνο, αν συμφωνούσαν να μην τον ρωτήσουν αν είναι ή έκλεται από άντρες, ένα θέμα που, όπως λένε, ο Τάιλερ θεωρεί «άσχετο και εμπρηστικό».Ωστόσο, ο Ροντρίγκεζ διαφωνεί, επισημαίνοντας και άλλοι άντρες είχαν κατηγορήσει τον παραγωγό στο παρελθόν. Η ανησυχία από την πλευρά της ομάδας του Πέρι φαίνεται πως είναι ότι τέτοιες ερωτήσεις θα μπορούσαν να μετατραπούν σε «κυνήγι μαγισσών» γύρω από τη σεξουαλικότητά του, την οποία θεωρούν άσχετη με την υπόθεση.Απαντώντας στο αίτημα, ο δικηγόρος του παραγωγού, Άλεξ Σπίρο, δήλωσε στο TMZ: «Όπως είπαμε από την αρχή, πρόκειται για εκβιασμό και τώρα για εκβιασμό και ένα αβάσιμο αίτημα. Ο Τάιλερ δεν απέτυχε να εμφανιστεί για κατάθεση ούτε αρνήθηκε οποιαδήποτε γραμμή ερωτήσεων. Θα ζητήσουμε κυρώσεις».Ο Ροντρίγκεζ κατέθεσε αγωγή κατά του Τάιλερ Πέρι για σεξουαλική επίθεση, σεξουαλική κακοποίηση και διάφορους άλλους ισχυρισμούς, ζητώντας αποζημίωση ύψους 77 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε αυτή, ο ανέφερε ότι γνωρίστηκαν το 2015 στο γυμναστήριο, γεγονός που οδήγησε στο να εξασφαλίσει ρόλο στην ταινία «Boo! A Madea Halloween». Ισχυρίστηκε ότι ο Τάιλερ Πέρι τον κακοποίησε το 2018, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο σπίτι του.Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο μεγιστάνας των ΜΜΕ τον ρώτησε αν του αρέσει το στοματικό σεξ, πριν του πιάσει το πέος. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Τάιλερ τού έδωσε 5.000 δολάρια και ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του. Μεταξύ άλλων αναφέρει ακόμη ότι, σε άλλη συνάντηση, ο Τάιλερ Πέρι τον ανάγκασε να βάλει το χέρι του στο πέος του και του έδωσε άλλα 5.000 δολάρια.Απότ την πλευρά του, ο παραγωγός αρνήθηκε τις καηγορίες υποστηρίζοντας ότι ο ηθόποιος συνέχισε να επικοινωνεί με τον Τάιλερ μετά τις φερόμενες επιθέσεις. Ο σκηνοθέτης ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Μάριο του ζητούσε συχνά οικονομική βοήθεια και ότι οι καταγγελίες για επίθεση ήρθαν μόνο αφού εκείνος αρνήθηκε να του δώσει άλλα χρήματα.Το TMZ εξασφάλισε φερόμενα μηνύματα μεταξύ του Μάριο και του Τάιλερ, στα οποία ο Μάριο εμφανίζεται να ζητά χρήματα για οδοντιατρικές εργασίες, ενώ παράλληλα ευχαριστεί τον σκηνοθέτη για τη βοήθειά του.