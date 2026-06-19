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Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της και την τριών μηνών κόρη τους
Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της και την τριών μηνών κόρη τους
Η ηθοποιός και ο συγγραφέας Σπύρος Γιανναράς βρέθηκαν στην έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival
Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έκαναν η Αλεξάνδρα Αϊδίνη και ο σύντροφός της και συγγραφέας Σπύρος Γιανναράς μετά τη γέννηση της κόρης τους. Το ζευγάρι, που υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί τον περασμένο Μάρτιο, βρέθηκε στην έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival στο θέατρο Κολωνού, την Πέμπτη 18 Ιουνίου.
Στα στιγμιότυπα ο συγγραφέας φαίνεται να κρατά την κόρη τους στην αγκαλιά του, ενώ η ηθοποιός αγγίζει τρυφερά άλλοτε το πρόσωπό του και άλλοτε το χέρι του.
Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη και ο Σπύρος Γιανναράς είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια, αλλά είχαν κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Δείτε τις φωτογραφίες
Στα στιγμιότυπα ο συγγραφέας φαίνεται να κρατά την κόρη τους στην αγκαλιά του, ενώ η ηθοποιός αγγίζει τρυφερά άλλοτε το πρόσωπό του και άλλοτε το χέρι του.
Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη και ο Σπύρος Γιανναράς είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια, αλλά είχαν κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Δείτε τις φωτογραφίες
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