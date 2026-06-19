Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της και την τριών μηνών κόρη τους
GALA
Αλεξάνδρα Αϊδίνη Κόρη

Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της και την τριών μηνών κόρη τους

Η ηθοποιός και ο συγγραφέας Σπύρος Γιανναράς βρέθηκαν στην έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival

Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της και την τριών μηνών κόρη τους
10 ΣΧΟΛΙΑ
Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση έκαναν η Αλεξάνδρα Αϊδίνη και ο σύντροφός της και συγγραφέας Σπύρος Γιανναράς μετά τη γέννηση της κόρης τους. Το ζευγάρι, που υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί τον περασμένο Μάρτιο, βρέθηκε στην έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival στο θέατρο Κολωνού, την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Στα στιγμιότυπα ο συγγραφέας φαίνεται να κρατά την κόρη τους στην αγκαλιά του, ενώ η ηθοποιός αγγίζει τρυφερά άλλοτε το πρόσωπό του και άλλοτε το χέρι του.

Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη και ο Σπύρος Γιανναράς είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια, αλλά είχαν κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε τις φωτογραφίες

Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της και την τριών μηνών κόρη τους
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

MINOAN LINES: «Πράσινη» πορεία στη θάλασσα

MINOAN LINES: «Πράσινη» πορεία στη θάλασσα

Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης