Η Bunnie Xo αποκάλυψε τον καβγά που οδήγησε στο διαζύγιο με τον Jelly Roll μετά από 10 χρόνια γάμου

Bunnie Xo.

καβγά που οδήγησε στο διαζύγιο με τον Jelly Roll μετά από 10 χρόνια γάμου αποκάλυψε η

Xo μίλησε δημόσια για τις εξελίξεις στην προσωπική τη ζωή μέσα από το

Jelly Roll

Η

Bunnie Xo

αποκάλυψε ότι η τελευταία τους έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Γιορτή της Μητέρας, όταν, όπως είπε, έφτασε στα όριά της. «

"».

Η Xo σημείωσε ότι η συγκεκριμένη φράση αποτελούσε μια «

» στη σχέση τους: «

». Μετά τη συζήτηση, όπως περιέγραψε, μάζεψε τα πράγματά της και έφυγε από το σπίτι.