Η Bunnie Xo αποκάλυψε τον καβγά που οδήγησε στο διαζύγιο με τον Jelly Roll μετά από 10 χρόνια γάμου
Η Bunnie Xo αποκάλυψε τον καβγά που οδήγησε στο διαζύγιο με τον Jelly Roll μετά από 10 χρόνια γάμου
Η παρουσιάστρια podcast μίλησε για τις δυσκολίες στον γάμο της με τον μουσικό
Τον καβγά που οδήγησε στο διαζύγιο με τον Jelly Roll μετά από 10 χρόνια γάμου αποκάλυψε η Bunnie Xo.
Μετά την είδηση ότι καλλιτέχνης και η παρουσιάστρια αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, η Xo μίλησε δημόσια για τις εξελίξεις στην προσωπική τη ζωή μέσα από το επεισόδιο που προβλήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου στο podcast της «Dumb Blonde».
Η 46χρονη εξήγησε ότι με τον Jelly Roll δεν διαχειρίζονταν αποτελεσματικά τις διαφωνίες τους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται προβλήματα με την πάροδο του χρόνου. «Ο J κι εγώ δεν ήμασταν ποτέ πολύ καλοί στο να διαχειριζόμαστε τις διαφωνίες. Ήμασταν το είδος του ζευγαριού που δεν μάλωνε ποτέ. Εκείνος κρατούσε πράγματα μέσα του. Εγώ κρατούσα πράγματα μέσα μου και αυτή είναι συνταγή για καταστροφή», ανέφερε.
Η Bunnie Xo αποκάλυψε ότι η τελευταία τους έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Γιορτή της Μητέρας, όταν, όπως είπε, έφτασε στα όριά της. «Στη Γιορτή της Μητέρας είχαμε έναν μικρό καβγά, οι λεπτομέρειες του οποίου δεν νομίζω ότι έχουν σημασία. Και μέσα σε εκείνον τον καβγά ήμουν τόσο εξαντλημένη και τόσο κουρασμένη που απλώς τον κοίταξα και είπα: "Τότε κατέθεσε τα γ@μημ@ν@ να χαρτιά του διαζυγίου"».
Δείτε το βίντεο
Η Xo σημείωσε ότι η συγκεκριμένη φράση αποτελούσε μια «κόκκινη γραμμή» στη σχέση τους: «Στη σχέση μας αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που δεν λες ποτέ, παρόλο που ο σύζυγός μου το έχει πει πολλές φορές. Όταν όμως το λέω εγώ, έχει βαρύτητα, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που λέει πράγματα που δεν εννοεί». Μετά τη συζήτηση, όπως περιέγραψε, μάζεψε τα πράγματά της και έφυγε από το σπίτι.
Σε άλλο σημείο είπε, ότι για αρκετά χρόνια οι δυο τους προσπαθούσαν να συζητούν ακόμη και τα πιο δύσκολα ζητήματα, ωστόσο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο απομακρύνθηκαν. Όπως σχολίασε η ίδια: «Πάντα λέμε ότι πρέπει να νιώθεις άνετα να κάνεις τις δύσκολες συζητήσεις και το κάναμε αυτό περίπου τα οκτώ χρόνια της σχέσης μας. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, όμως, κάπως απομακρυνθήκαμε από αυτό, γιατί ζούμε μια διαφορετική ζωή τώρα».
Ο Jelly Roll και η Bunnie Xo παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας το 2016. Χώρισαν για σύντομο χρονικό διάστημα το 2018, ωστόσο ήρθαν πάλι κοντά και ανανέωσαν τους όρκους τους το 2023. Ο τραγουδιστής έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι είχε υπάρξει άπιστος προς τη σύζυγό του πριν απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Μετά την είδηση ότι καλλιτέχνης και η παρουσιάστρια αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, η Xo μίλησε δημόσια για τις εξελίξεις στην προσωπική τη ζωή μέσα από το επεισόδιο που προβλήθηκε την Πέμπτη 18 Ιουνίου στο podcast της «Dumb Blonde».
Η 46χρονη εξήγησε ότι με τον Jelly Roll δεν διαχειρίζονταν αποτελεσματικά τις διαφωνίες τους, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται προβλήματα με την πάροδο του χρόνου. «Ο J κι εγώ δεν ήμασταν ποτέ πολύ καλοί στο να διαχειριζόμαστε τις διαφωνίες. Ήμασταν το είδος του ζευγαριού που δεν μάλωνε ποτέ. Εκείνος κρατούσε πράγματα μέσα του. Εγώ κρατούσα πράγματα μέσα μου και αυτή είναι συνταγή για καταστροφή», ανέφερε.
Η Bunnie Xo αποκάλυψε ότι η τελευταία τους έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Γιορτή της Μητέρας, όταν, όπως είπε, έφτασε στα όριά της. «Στη Γιορτή της Μητέρας είχαμε έναν μικρό καβγά, οι λεπτομέρειες του οποίου δεν νομίζω ότι έχουν σημασία. Και μέσα σε εκείνον τον καβγά ήμουν τόσο εξαντλημένη και τόσο κουρασμένη που απλώς τον κοίταξα και είπα: "Τότε κατέθεσε τα γ@μημ@ν@ να χαρτιά του διαζυγίου"».
Δείτε το βίντεο
Η Xo σημείωσε ότι η συγκεκριμένη φράση αποτελούσε μια «κόκκινη γραμμή» στη σχέση τους: «Στη σχέση μας αυτό είναι το μοναδικό πράγμα που δεν λες ποτέ, παρόλο που ο σύζυγός μου το έχει πει πολλές φορές. Όταν όμως το λέω εγώ, έχει βαρύτητα, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που λέει πράγματα που δεν εννοεί». Μετά τη συζήτηση, όπως περιέγραψε, μάζεψε τα πράγματά της και έφυγε από το σπίτι.
Σε άλλο σημείο είπε, ότι για αρκετά χρόνια οι δυο τους προσπαθούσαν να συζητούν ακόμη και τα πιο δύσκολα ζητήματα, ωστόσο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο απομακρύνθηκαν. Όπως σχολίασε η ίδια: «Πάντα λέμε ότι πρέπει να νιώθεις άνετα να κάνεις τις δύσκολες συζητήσεις και το κάναμε αυτό περίπου τα οκτώ χρόνια της σχέσης μας. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, όμως, κάπως απομακρυνθήκαμε από αυτό, γιατί ζούμε μια διαφορετική ζωή τώρα».
Ο Jelly Roll και η Bunnie Xo παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας το 2016. Χώρισαν για σύντομο χρονικό διάστημα το 2018, ωστόσο ήρθαν πάλι κοντά και ανανέωσαν τους όρκους τους το 2023. Ο τραγουδιστής έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι είχε υπάρξει άπιστος προς τη σύζυγό του πριν απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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