«Ούρλιαξα από χαρά για τη φίλη μου»: Η Σαμπαλένκα αποκάλυψε την αντίδρασή της στον χωρισμό της Μπαντόσα με τον Τσιτσιπά
SPORTS
Αρίνα Σαμπαλένκα Πάουλα Μπαντόσα Στέφανος Τσιτσιπάς

«Ούρλιαξα από χαρά για τη φίλη μου»: Η Σαμπαλένκα αποκάλυψε την αντίδρασή της στον χωρισμό της Μπαντόσα με τον Τσιτσιπά

Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Πάουλα Μπαντόσα είναι κολλητές φίλες και όταν η Ισπανίδα χώρισε από τον Έλληνα τενίστα εκείνη την συνεχάρη

«Ούρλιαξα από χαρά για τη φίλη μου»: Η Σαμπαλένκα αποκάλυψε την αντίδρασή της στον χωρισμό της Μπαντόσα με τον Τσιτσιπά
41 ΣΧΟΛΙΑ
Η Αρίνα Σαμπαλένκα έζησε από κοντά την σχέση της Πάουλα Μπαντόσα με τον Στέφανο Τσιτσιπά αφού ήταν και είναι κολλητή με την τενίστρια από την Ισπανία. 

Η Μπαντόσα πριν από λίγες ημέρες χαρακτήρισε «τοξική» της σχέσης της με τον Στέφανο Τσιτσιπά και με αφορμή αυτό το σχόλιο η Λευκορωσίδα ρωτήθηκε για το πρώην ζευγάρι. 

Μιλώντας στην εκπομπή «Bounces» του Ben Rothenberg, η Λευκορωσίδα Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αποκάλυψε ότι ανακουφίστηκε όταν έμαθε για τον χωρισμό και έστειλε δίλεπτο φωνητικό μήνυμα στη φίλη της. 



«Ειλικρινά, όταν τελείωσε όπως και να το ονόμαζε, εγώ ήμουν η φίλη που της έστειλα ένα ηχητικό (μήνυμα), περίπου δύο λεπτών, γελώντας, ουρλιάζοντας, λέγοντας "Ναι, κορίτσι! Τα κατάφερες!"», είπε η Σαμπαλένκα. 


41 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα

H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης. 

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης