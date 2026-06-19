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«Ούρλιαξα από χαρά για τη φίλη μου»: Η Σαμπαλένκα αποκάλυψε την αντίδρασή της στον χωρισμό της Μπαντόσα με τον Τσιτσιπά
«Ούρλιαξα από χαρά για τη φίλη μου»: Η Σαμπαλένκα αποκάλυψε την αντίδρασή της στον χωρισμό της Μπαντόσα με τον Τσιτσιπά
Η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Πάουλα Μπαντόσα είναι κολλητές φίλες και όταν η Ισπανίδα χώρισε από τον Έλληνα τενίστα εκείνη την συνεχάρη
Η Αρίνα Σαμπαλένκα έζησε από κοντά την σχέση της Πάουλα Μπαντόσα με τον Στέφανο Τσιτσιπά αφού ήταν και είναι κολλητή με την τενίστρια από την Ισπανία.
Η Μπαντόσα πριν από λίγες ημέρες χαρακτήρισε «τοξική» της σχέσης της με τον Στέφανο Τσιτσιπά και με αφορμή αυτό το σχόλιο η Λευκορωσίδα ρωτήθηκε για το πρώην ζευγάρι.
Μιλώντας στην εκπομπή «Bounces» του Ben Rothenberg, η Λευκορωσίδα Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αποκάλυψε ότι ανακουφίστηκε όταν έμαθε για τον χωρισμό και έστειλε δίλεπτο φωνητικό μήνυμα στη φίλη της.
«Ειλικρινά, όταν τελείωσε όπως και να το ονόμαζε, εγώ ήμουν η φίλη που της έστειλα ένα ηχητικό (μήνυμα), περίπου δύο λεπτών, γελώντας, ουρλιάζοντας, λέγοντας "Ναι, κορίτσι! Τα κατάφερες!"», είπε η Σαμπαλένκα.
Η Μπαντόσα πριν από λίγες ημέρες χαρακτήρισε «τοξική» της σχέσης της με τον Στέφανο Τσιτσιπά και με αφορμή αυτό το σχόλιο η Λευκορωσίδα ρωτήθηκε για το πρώην ζευγάρι.
Μιλώντας στην εκπομπή «Bounces» του Ben Rothenberg, η Λευκορωσίδα Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αποκάλυψε ότι ανακουφίστηκε όταν έμαθε για τον χωρισμό και έστειλε δίλεπτο φωνητικό μήνυμα στη φίλη της.
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«Ειλικρινά, όταν τελείωσε όπως και να το ονόμαζε, εγώ ήμουν η φίλη που της έστειλα ένα ηχητικό (μήνυμα), περίπου δύο λεπτών, γελώντας, ουρλιάζοντας, λέγοντας "Ναι, κορίτσι! Τα κατάφερες!"», είπε η Σαμπαλένκα.
sabalenka’s reaction to the badosa tsitsipas breakup is killing me😭😭 i love their friendship pic.twitter.com/L8jAgcVoGs— ًᵗᵒ (@tosports13) June 18, 2026
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